"Работать нужно красиво": Лилия Ребрик восхитила грацией и стильными нарядами

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Жизнерадостная ведущая регулярно поражает своей энергией и красотой

Популярная телеведущая Лилия Ребрик вернулась к активной работе и вновь демонстрирует стильные образы на съемках утреннего шоу "Ранок з Україною". Энергичная красотка, которая недавно очаровала фигурой в небесно-голубом платье, на этот раз похвасталась сразу двумя эффектными нарядами, которые примерила в студии.

Так, сначала Лилия покрасовалась в ярком платье с разноцветным геометрическим узором - можно разглядеть синий, голубой, фиолетовый и горчичный цвета. Дополняют эффектный лук ярко-синие туфли на каблуке. Ведущая присела на шезлонг и прикрыла глаза, подставив лицо солнцу.

"Працювати треба красиво!" - отметила Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В тот же день она поделилась еще одним снимком - на этот раз из студии. Артистка встала на мягкий пуфик и подняла руки и одну ногу, приняв красивую и грациозную позу. На этот раз Лилия примерила платье-миди болотного цвета, а тонкий пояс подчеркнул ее точену талию. Волосы она собрала в красивую прическу.

"Впевнено крокую в новий день! Насичений, яскравий та цікавий! З усмішкою та легкістю))). Ось такий оптимістичний пост в студії @ranok_ua у мене сьогодні вийшов))). А як інакше... Гарної середи всім!" - поделилась позитивная теледива.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Ребрик оставили множество теплых отзывов, восхищаясь красотой, стилем и грацией ведущей.

Ножки богини!!

Ви як завжди гарна і чарівна.

Ви дуже гарна сама по собі,щира,життєрадісна. Бо душа Ваша є красива.А це в людині головне.Бажаю успіхів

Як завжди приваблива і чарівна

Лилечка, вы как лучек солнышка освещаете наш мир своей красотой!!! Я вами восхищаюсь, вы умничка!!!

Обворожительная Лилия

На позитиві

Какая грация!

Как всегда бесподобная

Как всегда, легко и непринуждённо!!! Фото- чудо!!! Восхищаюсь!!!

Ліля ви неймовірна жінка, плаття просто шик

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, недавно Лилия Ребрик очаровала сеть фото с коллегой, на этот раз по съемкам в сериале. Лилия и ее подруга актриса Ольга Атанасовова провели целую фотосессию на съемочной площадке, а за эффектные кадры девушки получили массу восторженных комплиментов от подписчиков.

Кроме того, семейные фото также часто бывают в блоге Лилии Ребрик. Телеведущая умиляет нежными кадрами с маленькими дочками и страстными снимками с мужем Андреем Диким.