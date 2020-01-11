Рабочие лошади: Винницкая откровенно рассказала о конфликтах в "ВИА Гре"

Алена Винницкая (фото: пресс-служба артистки)

По словам Винницкой, конфликты было не скрыть с приходом Анны Седоковой

Алена Винницкая – популярная телеведущая и певица, которая ранее ответила на слухи о расставании с Сергеем Большим. Она редко вспоминает о своем участии в «ВИА Гра». Это было непростое для нее время. Журналисты программы «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Україна» узнали подробности о том периоде жизни.

Много лет назад будущая певица абсолютно случайно попала на телевидение, увидев объявление о наборе. Вскоре она познакомилась с Дмитрием Костюком. Именно он спустя время предложил Алене участие в музыкальном проекте.

«Опомнилась я уже перед дверями, которые открыл Костя Меладзе», – вспоминает Алена Винницкая знакомство с известным композитором.

Виа Гра - Попытка номер 5

Первый состав группы испытал и невероятную популярность, и бешеный ритм работы, и непростые рабочие отношения. Порой было трудно даже в бытовом плане. Например, Алену Винницкую и Надежду Мейхер селили в номере, где была одна кровать на двоих.

«Две молодые девушки, еще несформированные личности, которые попали в непонятную ситуацию. В основном отношение было, как к рабочей лошади, и это нас с Надей сплотило, несмотря на то, что мы были разные. Мы стали все ближе и ближе друг другу. Нервные срывы – это тяжелое испытание и нас с Надей это очень сильно породнило», – поделилась Алена Винницкая.

Но когда поменялся состав группы, стало еще труднее.

«Мы никогда так серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, тогда было, конечно, сложнее», – призналась «Зірковому шляху» певица.

Татьяна Найник, Алена Винницкая и Анна Седокова

Когда Алена Винницкая решила уйти из коллектива, она уже чувствовала и физическое, и моральное истощение. Сергей Большой давно уговаривал жену порвать с этой каторжной работой. И Алена ушла в никуда. Без денег на сольную карьеру.

Напомним, ранее Винницкая рассказала о своей системе питания и стройности.