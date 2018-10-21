"Пытаюсь быть экономной": Гайтана рассказала, почему "принимает" секонд-хенд (видео)

Видео: Светская жизнь (Youtube-канал/Світське життя)

Популярная украинская певица Гайтана призналась, что старается быть экономной за счет вещей и что пользуется деньгами "с умом". Об этом она рассказала Кате Осадчей в "Светской жизни".

"Я пытаюсь не делать из этого культ, как это любят делать мамы. Но иногда даже наши друзья дарят нам секонд-хенд. То, что носили их дети. И я принимаю это. Пытаюсь быть экономной и считаю, что если ты имеешь лишние деньги, их нужно тратить как-то с умом", - сказала она.

В то же время супруг Гайтаны рассказал, как дочь относиться к большому количеству людей вокруг.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

"Она абсолютно нормальный человек, привыкла, что вокруг много людей. У нас очень много гостей дома", - подчеркнул он.

При этом сама Гайтана призналась, что у дочери Сапфир-Николь "очень много увлечений". Среди них сейчас есть пение и танцы.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Кстати, известная украинская певица Гайтана показала подписчикам трогательное фото с мужем – продюсером Алексом Смартом.

Ранее мы писали, что украинская певица Гайтана поделилась с фанами секретом, как ей удалось быстро вернуть дородовую форму. Она воспитывает дочь Сапфир-Николь, которую родила в июле прошлого года.