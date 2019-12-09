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По пятницам: Вероника Коваленко презентовала саундтрек к тинейджерским тусовкам

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 11:16
По пятницам: Вероника Коваленко презентовала саундтрек к тинейджерским тусовкам
Вероника Коваленко (фото: пресс-служба)

Певица и автор песен представила mood-video к треку "По пятницам"

Для Вероники Коваленко год, приближающийся к своему завершению, был весьма продуктивным. Певица объездила более 30 городов в рамках всеукраинского тура актеров сериала “Школа” (1+1), снялась в сериале “Крепостная” (СТБ) и стала супер-финалисткой реалити-шоу “Хочу в Open Kids”. Все эти события сопровождались не только творческим ростом, но личностным:

За последнее время у меня изменилось мировоззрение, отношение к людям и всему, что меня окружает. А всякий личностный рост отражается на творчестве”, — комментирует артистка.

Вероника Коваленко — По пятницам (mood video)

Именно эти метаморфозы стали толчком для написания трека “По пятницам”. Однако певица признается, что текст финальной версии сингла, представленный слушателям, у нее родился во время участия в проекте “Хочу в Open Kids”.

"Изначально текст песни был немного депрессивным. В нем были слова "И по пятницам мы снова с грустной музыкой в телефонах… Злая девочка, красивая душа". Но эволюционируя, я преобразила слова трека, желая избавится от состояния меланхолии. И поставила для себя цель: хочу передать атмосферу тинейджерских тусовок".

По пятницам: Вероника Коваленко презентовала саундтрек к тинейджерским тусовкам

Трек “По пятницам” сопровождается mood-видео, в котором Коваленко примеряла образы в стиле спорт-шик. На такой эксперимент Веронику вдохновило сотрудничество со стилистом Машей Сивяковой.

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