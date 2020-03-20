Пусть весь мир подождет: Влад Топалов резвится с сыном дома на карантине (видео)

Фото: Влад Топалов с семьей (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал, как они с маленьким Майклом весело валяют дурака

Влад Топалов – заботливый муж и любящий отец и не раз признавался в любви жене и сыночку в сети и интервью. Артист старается проводить с ними как можно времени, взял на себя немалую часть заботы о малыше и недавно признался, что готов даже убить за своих родных. Во время эпидемии коронавируса и карантина 34-летнему исполнителю пришлось, как и многим другим артистам, отменить свои концерты и потерять заработок. Однако он не унывает - ведь взамен появилось больше времени на семью!

На своей странице в Instagram Влад опубликовал милое и забавное видео, на котором он играет и резвится с сыном Майклом, которому уже год и 5 месяцев. Малыш заливисто смеется, а также трогательно произносит "Папа" на камеру.

Видео: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов признался, что такие моменты делают его очень счастливым.

"Отменились концерты......(((( потерял много денег..... казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт", - поделился эмоциями довольный певец.

Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика и оставили Владу много теплых отзывов.

Какие вы классные

Класс, валять дурака) как в детстве круче нет не чего!!!!

Безусловная любовь

Классные такие, счастья вам

милота зашкаливает

Как мило!!

Вы такие хорошинькие

Какая милота

Такрй бутузик сладкий!!! счастья вам, ребята!

до чего же сладкие

Какой Вы хороший папа!!!!

Вот так выглядит счастье

Суперпозитиfffff папа сын

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

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