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Пусть весь мир подождет: Влад Топалов резвится с сыном дома на карантине (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 13:28
Пусть весь мир подождет: Влад Топалов резвится с сыном дома на карантине (видео)
Фото: Влад Топалов с семьей (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал, как они с маленьким Майклом весело валяют дурака

Влад Топалов – заботливый муж и любящий отец и не раз признавался в любви жене и сыночку в сети и интервью. Артист старается проводить с ними как можно времени, взял на себя немалую часть заботы о малыше и недавно признался, что готов даже убить за своих родных. Во время эпидемии коронавируса и карантина 34-летнему исполнителю пришлось, как и многим другим артистам, отменить свои концерты и потерять заработок. Однако он не унывает - ведь взамен появилось больше времени на семью!

На своей странице в Instagram Влад опубликовал милое и забавное видео, на котором он играет и резвится с сыном Майклом, которому уже год и 5 месяцев. Малыш заливисто смеется, а также трогательно произносит "Папа" на камеру.

Видео: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов признался, что такие моменты делают его очень счастливым.

"Отменились концерты......(((( потерял много денег..... казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт", - поделился эмоциями довольный певец.

Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика и оставили Владу много теплых отзывов.

  • Какие вы классные
  • Класс, валять дурака) как в детстве круче нет не чего!!!!
  • Безусловная любовь
  • Классные такие, счастья вам
  • милота зашкаливает
  • Как мило!!
  • Вы такие хорошинькие
  • Какая милота
  • Такрй бутузик сладкий!!! счастья вам, ребята!
  • до чего же сладкие
  • Какой Вы хороший папа!!!!
  • Вот так выглядит счастье
  • Суперпозитиfffff папа сын

Пусть весь мир подождет: Влад Топалов резвится с сыном дома на карантине (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

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