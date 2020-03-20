Пусть весь мир подождет: Влад Топалов резвится с сыном дома на карантине (видео)

Певец показал, как они с маленьким Майклом весело валяют дурака
Влад Топалов – заботливый муж и любящий отец и не раз признавался в любви жене и сыночку в сети и интервью. Артист старается проводить с ними как можно времени, взял на себя немалую часть заботы о малыше и недавно признался, что готов даже убить за своих родных. Во время эпидемии коронавируса и карантина 34-летнему исполнителю пришлось, как и многим другим артистам, отменить свои концерты и потерять заработок. Однако он не унывает - ведь взамен появилось больше времени на семью!
На своей странице в Instagram Влад опубликовал милое и забавное видео, на котором он играет и резвится с сыном Майклом, которому уже год и 5 месяцев. Малыш заливисто смеется, а также трогательно произносит "Папа" на камеру.
Видео: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)
Топалов признался, что такие моменты делают его очень счастливым.
"Отменились концерты......(((( потерял много денег..... казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт", - поделился эмоциями довольный певец.
Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика и оставили Владу много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
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