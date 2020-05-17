Вас не пугает? Джамала в стильном платье задумалась о жизни после карантина

Артистка восхитила поклонников своим стильным платьем и пофилософствовала
Джамала очень ответственно подошла к соблюдению карантина. Она практически не выходила из дома. Возможно большую роль сыграло то, что она находится на последних месяцах беременности. При этом у певицы уже есть двухлетний сын Эмир-Рахман. Несмотря на карантин, певица не сидела без дела – она то и дело устраивала онлайн-выступления и примеряла стильные образы для домашних фотосетов.
Певица опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram, а также поразмышляла о жизни после карантина.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир?" – написала Джамала.
Пользователи сети прокомментировали пост артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что беременная Джамала внезапно сменила цвет волос. При этом вообще певица часто экспериментирует с волосами.
Автор: Иван Романенко