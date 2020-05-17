ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вас не пугает? Джамала в стильном платье задумалась о жизни после карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2020 - 21:43
Вас не пугает? Джамала в стильном платье задумалась о жизни после карантина
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка восхитила поклонников своим стильным платьем и пофилософствовала

Джамала очень ответственно подошла к соблюдению карантина. Она практически не выходила из дома. Возможно большую роль сыграло то, что она находится на последних месяцах беременности. При этом у певицы уже есть двухлетний сын Эмир-Рахман. Несмотря на карантин, певица не сидела без дела – она то и дело устраивала онлайн-выступления и примеряла стильные образы для домашних фотосетов.

Певица опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram, а также поразмышляла о жизни после карантина.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир?" – написала Джамала.

Пользователи сети прокомментировали пост артистки.

  • Страшно. Не хочу выходить. Мне хорошо работать дома;
  • После карантина уже никто не останется прежним. Вирус короны показал кто есть кто, и напомнил о человечности;
  • Мне страшно, особенно вижу, как никто ничего не боится и все без масок. Но все равно рано или поздно все закончится и жизнь станет обычной, как раньше, а скоро вообще забудем, что этот вирус был в нашей жизни;
  • Возможно со мной что-то не так, но что может быть страшнее чем поход в городской супермаркет во время карантина!
  • Уже очень хочется выходить, конечно осторожно, но тоска за прежней жизнью просто огромная. Поскорее бы вирус ушел и все стало как раньше. Какая же вы красивая, Джа, излучаете свет и доброту!
  • Очень красивая;
  • Красивая девушка!!! Красивое платье. Господи Джамала, вы излучаете свет, тепло, мечту и прекрасное будущее!!! Храни вас Бог! Обожаю вас!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что беременная Джамала внезапно сменила цвет волос. При этом вообще певица часто экспериментирует с волосами.

Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Джамалашоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь