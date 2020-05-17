Вас не пугает? Джамала в стильном платье задумалась о жизни после карантина

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка восхитила поклонников своим стильным платьем и пофилософствовала

Джамала очень ответственно подошла к соблюдению карантина. Она практически не выходила из дома. Возможно большую роль сыграло то, что она находится на последних месяцах беременности. При этом у певицы уже есть двухлетний сын Эмир-Рахман. Несмотря на карантин, певица не сидела без дела – она то и дело устраивала онлайн-выступления и примеряла стильные образы для домашних фотосетов.

Певица опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram, а также поразмышляла о жизни после карантина.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир?" – написала Джамала.

Пользователи сети прокомментировали пост артистки.

Страшно. Не хочу выходить. Мне хорошо работать дома;

После карантина уже никто не останется прежним. Вирус короны показал кто есть кто, и напомнил о человечности;

Мне страшно, особенно вижу, как никто ничего не боится и все без масок. Но все равно рано или поздно все закончится и жизнь станет обычной, как раньше, а скоро вообще забудем, что этот вирус был в нашей жизни;

Возможно со мной что-то не так, но что может быть страшнее чем поход в городской супермаркет во время карантина!

Уже очень хочется выходить, конечно осторожно, но тоска за прежней жизнью просто огромная. Поскорее бы вирус ушел и все стало как раньше. Какая же вы красивая, Джа, излучаете свет и доброту!

Очень красивая;

Красивая девушка!!! Красивое платье. Господи Джамала, вы излучаете свет, тепло, мечту и прекрасное будущее!!! Храни вас Бог! Обожаю вас!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что беременная Джамала внезапно сменила цвет волос. При этом вообще певица часто экспериментирует с волосами.

Автор: Иван Романенко