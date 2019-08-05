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"Прыгала от счастья": Регина Тордоренко поделилась детской радостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 12:26
"Прыгала от счастья": Регина Тордоренко поделилась детской радостью
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала, как приобщилась к миру искусства

Регина Тодоренко недавно объявила поклонникам о том, что мечтает снятся в кино и сериале. Тяга к творческим профессиям у звезды "Орел и Решки" была еще с детства. Как-то она вспомнила, что украинская "Фабрика звезд", которая дала ей старт в мир шоу-бизнеса, куда она давно мечтала попасть. Теперь Регина ведет несколько авторских проектов, работает на телевидении, снимается в рекламе и сама стала примером для подражания. Ведущая решила поделиться на instagram-страничке ярким воспоминанием из детства, связанным с миром искусства.

Она вспомнила, как пользовалась любой возможности проникнуть за театральные кулисы и увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, познакомиться с актерской профессией изнутри и прикоснутся к неизведанному миру искусства.

Текст Регина сопроводила эффектным фото. На снимке она сидит у шахматной доски в черном пиджаке-кейпе.  Максимально естественный макияж и аккуратно уложенные крупные локоны, изящная поза придали образу ведущей особый шарм.

&quot;Прыгала от счастья&quot;: Регина Тордоренко поделилась детской радостью

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"В детстве я всегда стремилась заглянуть за кулисы, чтоб знать чуть больше других. И когда мне давали возможность проникнуть за кулисы театральных подмосток, я подпрыгивала от счастья, так как там встречалась с разными именитыми актерами, режиссерами, которые давали напутствие деткам и рассказывали о сложностях профессии.  Что вам интересно узнать о съемочном процессе? О моей работе в целом? И интересно ли вообще?" - спросила она.

&quot;Прыгала от счастья&quot;: Регина Тордоренко поделилась детской радостью

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Мотивирующий рассказ Регины заставил поклонников вспомнить о своих детских мечтах, которыми они с удовольствием делились в комментариях, а также оставляли интересующие вопросы под постом. Да и сама телеведущая не осталась без комплиментов.

  • Красивая, такая теплая душа. Вы там где то далеко, а у многих подписчиков ощущение, что вы близкая подруга
  • Супер
  • Интересно
  • Красавица Регина
  • Девочка с харизмой, это намного лучше красоты
  • Красотка, как всегда!
  • Красивый цвет волос. Регина, вам очень идет
  • Красивая, добрые глаза
  • Регина, Вы- красавица! Такой чувственный взгляд
  • Классная фотка!
  • На это можно смотреть вечно
  • Очень красивые и волшебные глаза
 

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко опубликовала фото без обработки и ретуши, а также рассказала о своей болезни.

Напомним, что  Регина Тодоренко призналась, какими оригинальными методами закляла свой организм .

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