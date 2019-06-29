"Прямо светитесь!" Снежана Бабкина растрогала фото с сыном на руках

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Жена Сергея Бабкина сделала памятный кадр на второй день после появления на свет малыша

Сергей и Сежана Бабкины 18 июня стали вновь счастливыми родителями – у них родился сын Елисей. Имя мальчика жена музыканта увидела во сне задолго до его появления на свет, поэтому ни минуты не сомневалась, как назвать малыша. Счастливый и гордый отец присутствовал при родах, а также был постоянно рядом в первые дни появления малыша на свет, да и сейчас буквально не отходит от Елисея. Снежана рожала в одном их киевских частных роддомов, и только сейчас решилась показать на странице в Instagram эксклюзивное фото с крохой на руках, сделанное в палате на второй день после появления сына.

Молодая мама держит младенца на руках, а сама при этом буквально пышит счастьем и умиротворением. Она слегка улыбается в камеру, прижимая к груди Елисея.

Жена музыканта рассказала, что роды прошли легко, комфортно и она ощущала себя словно в раю. Снежана даже заявила, что не против вновь испытать радость материнства и готова вернутся в роддом за еще одним малышем.

Фото: Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

"Это так важно, чтобы женщина, которая родила, выписываясь, говорила - Хочу еще! Ждите меня! До встречи! Мы выписывались именно с такими словами!" - отметила молодая мама.

"Снежана- меня вдохновляет Ваша естественная красота. Поздравляю с рождением сына!", "Очень за вас рада! Прекрасная мамочка!", "Красота женская особенно прекрасна в первые дни после родов", "Поздравляю, здоровья вам и вашему малышу, а вы красотка и это даже без косметики", "Какая вы прекрасная семья! Здоровья и гармонии вам!", "Вы на этом фото особенно красивая, светитесь!" - отмечали комментаторы.

Скрншот комментариев

Ранее Сергей Бабкин растрогал фото "музыкального" вечера в компании младшего сына Елисея.

Кстати, Сергей Бабкин показал, как встретил жену из роддома, устроив с ней яркий фотосет.