В прозрачном боди и в воде: беременная Джамала устроила чувственный фотосет в ванной

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поевица показала, как можно оставаться сексуальной даже в интересном положении

Беременная Джамала вот-вот вновь познает радость материнства – она находится на позних сроках и вскоре встретится со своим маленьким чудом. Певица старается беречься на карантине и делиться с поклонниками своими ощущениями, которые вознилки во время второй беременности. Ей нравиться устраивать чувственные фотосеты и доказывать, что интересное положение – не повод спрятать подальше свою женственность и сексуальность. Так, Джамала показала новую фотосессию, ради которой позировала в кружевном боди.

Певица разместилась в наполненной воде ванной. На ней – ажурное прозрачное боди, она улыбается и с нежностью обнимает округлый животик. Черно-белые фото вышли очень чувственными и атмосферными.

Поклонники звзды не смогли сдержать восторг – их впечатлила женственность и деликатная сексуальность, которой так и пышут новые фото певицы.

Джамала в ажурном боди устроила пикантный фотосет в воде (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

Як гарно. Ви просто неймовірна

Ух ты, как красиво и нежно

Столько красивенных фотографий с этой беременностью у вас

Круто

Вы красотка

Очень красивое фото

Безумно женственная, просто невероятно

Джа, как же красиво

Невероятная

Очень красиво и чувственно

Наше солнышко. Светитесь от счастья

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала опубликовала трепетный и душевный фотосет на природе с мужем Бекиром Сулеймановым и сыночком Эмир-Рахманом.

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Автор: Lite