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Все пройдем: Тина Кароль будоражит нежностью на домашних мотивационных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2020 - 18:32
Все пройдем: Тина Кароль будоражит нежностью на домашних мотивационных фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица похвасталась достижением сына

Тина Кароль ушла на каратин и находится в загородном доме вместе с сыном Вениамином, котрый прилетел к маме из США. Певица регулярно занимается спортом, делает упражнения на растяжку и держится себя в идеальной форме. У украинской поп-дивы появилось гораздо больше времени на соцсети, поэтому она снимает InstaStories и делится моментами жизни с многочисленной армией поклонников. Так, Тина побаловала публику очередной порцией мотивирующих домашних селфи.

Судя по снимкам, даже в домашней обстановке певица выглядит на высоте. Она не использует дома макияж, но выглядит при этом потрясающе. На милых солнечных снимках Тина кокетничает на камеру, обжигая проникновенным взглядом.

"Мы все пройдем и сделаем это достойно", - оставила вдохновляющую подпись под одним из кадров звезда.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Также Тина похвасталась достижениями Вени. Мальчик за два дня прочел толстую художественную книгу на английском и посоветовал всем, кто хочет отточить и улучшить иностранный язык сделать то же самое. Звездная мама не скрывала гордости за сына: "За два дня перечитал все?" Певица не смогла сдержать счастливую улыбку.

К слову, артистка призналась, что за время карантина планирует с помощью Вени подтянуть английский, а ему, в свою очередь, поможет с музыкой. На одном из видео Тина показала, как вместе с сыном читает в саду, причем и у певицы, и у мальчика в руках книги на иностранном языке.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Ранее сын Тины Кароль посадил свое собственное цветущее дерево в саду возле дома, чем вызвал у мамы гордость и умиление.

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