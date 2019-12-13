Из простой девочки в суперзвезду: 61-летняя Шэрон Стоун показала редкое фото из юности

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса восхитила сеть красотой

Шэрон Стоун любит показывать фото, которые будоражат всю сеть. Обычно 61-летняя звезда привыкла удивлять стройностью и цветущим внешним видом. Но на днях она решила вспомнить свою молодость и опубликовала редкое фото, где позирует практически ребенком.

Будущая суперзвезда была прсотой девочкой (фото: instagram.com/sharonstone)

Кадр сделан много лет назад в праздничной зимней атмосфере: девочка сидит в кресле, держа в руках подарок от Санта Клауса, а на фоне видно рождественские огоньки. Одета будущая звезда экранов в простой серый свитер и джинсы, а из аксессуаров на ней только браслет. Забавная прическа с челкой, никакого макияжа и очаровательная улыбка: Шэрон выглядит невероятно милой и в то же время не по-детски привлекательной. Но так сразу и не скажешь, что подрастает будущая суперзвезда!

Одна из самых красивых женщин планеты и сегодня отлично выглядит (фото: instagram.com/sharonstone)

К слову, недавно Шэрон доказала, что это звание с годами не меняется. Она вышла в свет в откровенном образе, надев коричневый кожаный комбинезон с накладными карманами на груди и поясом на талии, который дополнила яркими красными лодочками на шпильках, крупными солнцезащитными очками, а также сумкой через плечо. В руках Стоун держит белое пальто и бутылочку воды.

Нужно сказать, Стоун – настоящий адепт здорового образа жизни, которая всех призывает правильно питаться, пить много воды и заниматься спортом. Возможно, благодаря этим простым правилам звезда, разменявшая 7-й десяток, и выглядит столь роскошно. Берем пример!