"Собрал чемодан, прилетел и остался!": грек Andreas о переезде в Киев, карьере певца и дружбе с российскими звездами

Фото: Певец Andreas (РБК-Украина/Виталий Носач)

Чем отличаются законы украинского и европейского шоу-бизнеса и сложно ли стать звездой за один день - артист Andreas в эксклюзивном интервью

Артиста по имени Andreas часто называют самым известным украинским греком. Этот певец, режиссер-постановщик и дизайнер одежды уже около девяти лет живет в Украине. Когда-то он просто собрал чемодан и переехал в Киев из Москвы. На момент переезда в столицу Украины он не был артистом с громким именем, ведь раньше был занят в индустрии моды. Карьеру певца стал строить только после того, как сменил место жительства.

Сейчас в Киеве он активно развивает свое творчество, занимается съемками клипов для других артистов, снимает и рекламу. Над большинством клипов он работает в родной Греции, но снимает видео в основном для артистов-украинцев. Еще одно направление работы певца – бренд детской одежды, который он недавно представил в Украине.

Как артист совмещает жизнь в Украине с постоянными переездами в Грецию и другие страны, как начинал бизнес в Украине и как развивает свое творчество - на эти и другие вопросы он отвечает в эксклюзивном интервью для RBC-Lite.

Андреас, как вы оказались в Украине, почему выбрали именно нашу страну? Что кроме сугубо рабочих моментов вас здесь привлекает?

Оказался я здесь лет девять назад, живу здесь наездами-переездами. Переехал, кстати, очень неожиданно, даже для себя! До этого я жил в Москве, занимался модельным бизнесом, учился в Институте современного искусства, занимался музыкой. И, заработав денег, пришел к тому, что начал снимать клипы.

А в Украине у меня всегда было очень много друзей. В частности, из Одессы, из Киева. Часто это были люди, которые учились со мной еще в Греции.

Фото: Певец Andreas вот уже девять лет живет в Украине, а клипы артистам снимает в родной Греции (instagram.com/andreasinternational)

Они просто позвонили и сказали: "Приезжай к нам, здесь очень много талантливых людей!". И, плюс к тому, здесь очень доступные цены, и можно снять клип за небольшой бюджет. Я просто собрал чемодан, полетел в Киев. Прилетел и остался!

То есть решение далось легко? Или задумывались, ехать или нет?

Да особо не задумывался. Вы знаете, я очень легкий на подъем. Решил попробовать здесь свои силы. Тем более, когда я снял свой клип, меня пригласили поработать телеведущим на музыкальном телеканале в Украине. Когда сюда ехал, у меня не было никакого имени, ведь я раньше занимался больше модельным бизнесом, был занят в фэшн-индустрии. Но мечтал заниматься творчеством, музыкой. Поэтому приехал сюда неизвестным человеком и стартовал "с нуля". Да, какой-то опыт был, но не имя, это точно.

Чем на ваш взгляд украинские правила и реалии шоу-бизнеса отличаются от европейских?

Везде есть какие-то плюсы и минусы, подводные камни. Наверно, здесь немного сложнее, я бы сказал так. С чем это связано – сложно ответить однозначно. Иногда бывает сложно к кому-то достучаться. Играют роль хорошие связи или финансовая составляющая. Надо иметь много денег. В том же Лондоне с этим как-то проще.

Почему именно там проще?

Если честно, впервые я ехал в Великобританию без особого энтузиазма. Думал: что там делать? Эти чопорные англичане, эта постоянно мрачная погода! А потом понял, что это та страна, где я вообще даже хотел бы жить! Вот такая кардинальная смена мнения. Правда, чтобы жить там, то надо иметь много денег.

Так вот, о разнице в правилах игры. Если мы говорим о шоу-бизнесе США или Британии, то если вы очень талантливы и необычны, вас могут заметить, в вас могут поверить и вложить финансы, связи, опыт, специально отыскав вас. Там есть большая вероятность того, что сегодня ты никому неизвестный, а завтра – суперзвезда. Там менеджеры компаний сами отслеживают интересных людей и помогают им, если они действительно талантливы. Это полноценная стабильно работающая индустрия.

Видео: Andreas & Riskykidd ft. Free - Selena (Youtube-канал ELLO)

В Украине – совершенно другая система. Здесь нужно, кроме таланта, иметь подспорье из связей, денег. Здесь можно годами пробивать стену и не факт, что пробьешь. Если повезет, можно достигнуть какого-то уровня. Нужно быть пробивным, налаживать контакты, мосты. Но какого-то алгоритма успеха нет нигде, по большому счету.

Конечно, бывает, когда артист приобретает народную любовь безо всяких ротаций клипов на телевидении и песен на радио. Например, мой коллега Олег Винник делал концерты, выступал, гастролировал. Это было как сарафанное радио. А потом появилась народная любовь: завоевать ее мечтает каждый артист. Но есть коммерческие проекты, которые выходят на какой-то уровень по запланированной бизнес-схеме. Если люди тебя полюбят, можно дальше творить, а если нет – любой проект заканчивается и быстро забывается.

А чем отличается шоу-бизнес в Украине и в России?

В Украине очень много талантливых артистов. Людей, которые не боятся экспериментировать и с музыкой, и с образами. Это очень круто! Что касается российского шоу-бизнеса, то там нет каких-то новых открытий, кроме, скажем, Элджея, который сейчас очень популярен. А так в основном одни и те же лица. В масштабах России я не вижу артистов, которые бы разрушали каноны в музыке, в образах, в стиле – во всем. Таких имен я не вижу

Примечательно, что очень часто украинские артисты занимают первые места именно в российских чартах, рейтингах.

Да, украинских артистов в России очень любят. Сейчас KAZKA занимает первые места в российских чартах, и это меня безумно радует. В России тысячи людей слушают украинскую музыку и понимают, что именно в Украине постоянно и регулярно появляются новые очень стоящие артисты с новым и необычным качественным продуктом.

Это здорово, я считаю, когда люди принимают артиста. Люди просто слушают музыку, и многие из этих слушателей в России вообще далеки от политики.

Фото: “В Украине можно годами пробивать стену и не факт, что пробьешь. Если повезет, можно достигнуть какого-то уровня” - Andreas (РБК-Украина)

Расскажите о съемках клипа в Греции - своей новой видеоработе, которую вы представили недавно.

Да, этот клип мы снимали в Греции, в очень историческом месте – в центре Афин. Район называется Плака (самый давний район Афин, который находится возле подножья северного и восточного склонов Акрополя. Район соткан из лабиринтов узких улочек с домами в неоклассическом стиле – ред.).

Это район с очень традиционными домами в греческом стиле, который очень хорошо узнаваем. Для меня Плака – это загадочное и атмосферное место. Я проходил там по улицам тысячу раз, но каждый раз во время нового приезда открываю для себя что-то новое. Мы решили снимать клип именно там.

Режиссером клипа выступил Костас Константинидис, который работает с топовыми греческими артистами, такими как Елена Папаризу и с многими другими. Их имен здесь могут не знать, но их песни точно слышали. Главной героиней клипа была украинка Алеся. Она дизайнер и владелец салона красоты. Остальные ребята были из моей греческой команды. Сняли все на одном дыхании! Съемки длились 12 часов, но мы этого даже не почувствовали.

Фото: В клипе артиста Andreas снялась украинка Алеся Якусевич (instagram.com/andreasinternational)

В клипе, кроме меня, принимал участие сын известного рэпера COOLIO, и финалистка греческого "Голоса", певица Free. По-гречески ее имя означает "свобода". Очень талантливая, с потрясающими вокальными данными артистка.

Когда я снял и презентовал свой клип, мне позвонила моя подруга из Лондона, молодая и талантливая певица Кэрри. Позвонила и сказала: “Андреас, я лечу снимать с тобой клип”. Я вернулся со своих съемок, и вскоре, уже через неделю, я снова поехал в Грецию снимать клип уже для нее.

Будете и дальше планировать такие и подобные международные сотрудничества?

Если честно, далекоглядных планов я не строю. Уже год как я живу в таком режиме. Ведь часто ожидания бывают завышенными, хотя можно бесконечно строить стратегию. Когда получается не так, как ты хотел, то разочарование выше. Лучше строить глобальные цели, но не планировать, что это будет исполнено к конкретной дате. Естественно, я планирую неделю и несколько дней вперед, но не более.

Последний год все интересные проекты и сотрудничества у меня происходят спонтанно, если честно. Я на протяжении этого года живу практически "на чемоданах": прилетаю в Киев и скоро снова улетаю, когда возникает работа или идеи. Снова собираю чемодан и улетаю.

Фото: “Я на протяжении этого года живу практически все время "на чемоданах": прилетаю в Киев и скоро снова улетаю” - Андреас (РБК-Украина/Виталий Носач)

Такой ритм вас устраивает?

Вы знаете, да! Я понимаю, что вряд ли усижу на одном месте более двух недель и постоянно думаю: надо что-то делать. Кроме выездов на съемки клипов, выезжаю в Грецию на утверждение коллекции детской одежды, например. Также стараюсь не пропускать разные важные события, на которых считаю нужным побывать.

Как формируете свой стиль, помогает ли вам кто-то с формированием образа?

Мой стиль очень по-разному формируется. Иногда я целенаправленно подхожу к какому-то образу. Я могу откровенно сказать: я шопоголик и шмоточник! Это моя болезнь, которую я уже преодолел. На сегодняшний день к одежде и шоппингу я отношусь более спокойно. При этом я практически никогда не задумываюсь, что на себя надеть.

Это зависит от внутреннего состояния, от настроения. Могу надеть смокинг, английскую классику, что-то из спортивного стиля. Подбираю я все сам. Благо, у меня есть вкус. По крайней мере, я так думаю.

Видео: ANDREAS - #MNT (Youtube-канал ELLO)

Вообще я очень люблю красивых и стильных людей, ухоженных людей. Поэтому мне очень нравится Италия. В частности потому, что там люди всегда одеты "с иголочки". Это может быть просто, но всегда стильно.

В этом есть шарм. Французы для меня одеты более casual. Часто неопрятно, неряшливо, но при этом и как-то стильно. Я сейчас говорю о людях, которая ходят по улицам, а не о представителях шоу-бизнеса.

Как много времени и вообще внимания вы уделяете внешности?

Уход за внешним видом обязательно включает для меня посещение спортзала. В уходе за внешностью я сторонник использования простых натуральных средств. Этому меня научила моя мама. Она всегда говорила, что самое лучшее нам дала природа. Кашица, оливковое масло, банан – прекрасные средства по уходу за лицом, не требующие огромного количества денег.

Более того: такой уход иногда стоит просто копейки. А сколько нужно времени? Да хоть каждый день! Главное – не лениться. Многие ходят в очень дорогие элитные спортзалы. Но мы же не покрасоваться туда идем! Поэтому, я считаю, того же результата можно достичь и в самом обычном спортзале. Прийти и заниматься, работать над своим телом – это можно делать везде. При этом я положительно отношусь к "уколам красоты".

А сами вы к ним прибегали?

Прибегал ли я к ним? Один раз. У меня на лбу была морщинка еще со школы. Она меня постоянно раздражала, я решил ее разгладить. И все. Я считаю, что человек должен за собой ухаживать, но знать в этом меру. Уколы – это не спасение, если человек за собой в целом не ухаживает. И совершенно не важно, мужчина это или женщина.

Никакие уколы красоты не помогут, если у кожи нет общего ежедневного ухода. Но когда девочки начинают перекачивать губы – я считаю, что это перебор, а для кого-то это серьезная болезнь, зависимость. Мне кажется, сейчас в приоритете естественность. По крайней мере, я к естественности стремлюсь. Я для своих видео работ ищу девушек с естественной красотой, потому что силикона и так везде много.

Вы бываете часто в России?

Да.

Как вам со стороны как иностранцу видится конфликт и война Украины с Россией?

Среди тех людей, с которыми общаюсь я, вообще не говорят об этом. Для них украинцы – это не какие-то враги, с которыми надо воевать. Я недавно был на вручении музыкальной премии в Москве, ходил там с пакетом "ЦУМ Киев". Люди подходили, спрашивали, откуда я. Я отвечал, что из Киева. И реагировали абсолютно нормально. Подходили молодые ребята, девчонки, и высказывались только позитивно и положительно.

Фото: “Задача любого артиста – дарить музыку, дарить положительные эмоции. В конце концов, это хлеб артиста – зарабатывать концертами” - Andreas (РБК-Украина/Виталий Носач)

А сам вы как иностранец что думаете об этом конфликте? Какая у вас позиция с учетом того, что вы живете здесь, но в и России часто бываете?

За последние пять лет я стал очень аполитичным. Особенно видя, что политика – это очень неприятная вещь, где могут решать за людей, при этом самих людей не спрашивая. А страдают обычные люди. Задача любого артиста – дарить музыку, дарить положительные эмоции. В конце концов, это хлеб артиста – зарабатывать концертами. В данной ситуации нужно дать право выбора зрителю. Мы же стремимся к демократии, к свободе слова.

Поэтому пусть решает зритель – хочет ли он видеть в Украине того или иного артиста или нет. Пожалуйста, пусть российский артист приезжает, если людям здесь это нужно и он соберет здесь зал. А если придет три человека, то артист потом сюда сам не приедет.

Но если это артист, который открыто призывает к агрессии в сторону Украины и поддерживает аннексию территории?

Таким артистам нужно перекрывать входы и выходы, я так считаю. То же самое, скажем, если бы в Грецию приехал Таркан (турецкий певец, автор и продюсер – ред.) и призывал бы к тому, что точно не было бы воспринято хорошо в Греции. Или из соседней Македонии приехал бы кто-то и говорил то же самое. Тогда в Греции вообще запретили бы ему въезд в страну. Это логично, это нормально. Запрещать не стоит до того момента, пока артист или вообще кто-либо начинает призывать к агрессии и вести себя еще каким-то подобным образом.

Многие украинские артисты сейчас продолжают выступать в России. Как правило, на корпоративах. Кого из украинских артистов вы видели в России?

Еще раз хочу повторить свое мнение: артист может выступать там, где его ждут. Я видел, как в России Максим Барских выступает. Винника я там не видел. Не знаю, может его просто не приглашали туда. Но практически всех украинских артистов я там видел. Хотя я не вижу в этом ничего плохого.

А кого конкретно видели?

“Время и Стекло”, например. В целом, видел многих. Видел очень многих, разве что кроме Ольги Поляковой, Олега Винника, Тины Кароль. ONUKA там тоже не видел никогда. Но это выбор каждого. Я никого не осуждаю, просто говорю, как есть. Артист должен делать свое дело: дарить людям свои песни и хорошее настроение.

Фото: “Личной жизни у меня сейчас нет, увы. Есть работа” - Andreas (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вы давно дружите с Сергеем Зверевым. Расскажите, что это за человек. Какой он в жизни?

Сережа – потрясающий человек. Очень глубокий, интересный. У него идеальное чувство юмора. Он замечательный артист. Мы с ним выступали в Турции на мероприятии, и я увидел, что он потрясающе работает с публикой. Я увидел его выступление только тогда, а раньше у меня такой возможности не было.

Многие люди, проходя мимо него, хихикают и шепчутся. Он воспринимается неоднозначно. Но потом каждый из них бежит за ним, чтобы сделать фото на память. Это говорит о многом. Для меня он как инопланетянин: это личность, которую нельзя не заметить.

Связывает ли вас с Украиной личная жизнь? Есть ли у вас вторая половина?

Я сейчас в свободном полете, так скажем. Уже полтора года как. Личной жизни у меня сейчас нет, увы. Есть работа. Это могут быть банальные слова, но это так. При этом я очень люблю семью, люблю дом, быт. Я очень люблю готовить, люблю убирать дома. Это меня успокаивает. Но сейчас я человек свободный. Жду предложений, пишите мне! В на мою Инстаграм-страницу, например!

А писали уже подобное?

Пишут. Я стараюсь всем отвечать лично. Девушки писали, что я им нравлюсь. Но мне повезло: мне пишут классные девчонки, с которыми приятно общаться. Они высылают мне какие-то интересные истории, чем-то делятся. Да, было пару женщин, которые присылали мне фото, где они обнаженные. Но было не то совсем. Я вежливо отвечал: "спасибо за фото, я люблю легкую эротику, но это не ко мне".

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)

Напомним, ранее украинский певец Andreas записал трек с сыном легендарного рэпера COOLIO.

Также звезда журнала Playboy снялась в клипе греческо-украинского певца Andreas.