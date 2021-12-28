Просто сказка: самые красивые свадьбы 2021, которые не оставили равнодушными никого
2021 год ознаменовался долгожданным выходом из строгого карантина. Чем тут же воспользовались многочисленные звездные пары, которые откладывали свои свадебные церемонии до лучших времен.
Вспоминаем самые роскошные и стильные церемонии бракосочетания, которые не оставили равнодушными никого.
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пожалуй, самая обсуждаемая свадьба этого года. Торжество началось 11 ноября в бывшем поместье Bel Air покойного дедушки Пэрис Бэррона Хилтона и длилось три дня, собрав массу звездных гостей.
Невеста не стала отказывать себе в роскошных нарядах, выбрав сразу несколько платьев: кружевное платье Oscar de la Renta с цветастым шлейфом, платье с открытыми плечами Galia Lahav, платье-кейп, расшитое бисером и камнями Pamella Roland, а еще короткое коктейльное платье также Oscar de la Renta.
Свадьба Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Жасмин Тукс и Хуан Дэвид Борреро
Топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс со своим женихом – исполнительным директором Snapchat Хуаном Дэвидом Борреро – устроили грандиозную свадьбу, которая облетела все светские порталы.
Жасмин выбрала роскошное кружевное платье Zuhair Murad с пышной юбкой и 5-метровым шлейфом. А жених надел Хуан классический смокинг Giorgio Armani.
Свадьба Жасмин Тукс (фото: instagram.com/parishilton)
Китти Спенсер и Майкл Льюис
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за своего возлюбленного, 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, летом этого года. Торжество состоялось в итальянском городке Фраскати неподалеку от Рима. А за 5 роскошных образов отвечал знаменитый бренд Dolce & Gabbana, лицом которого является невеста.
Свадьба Китти Спенсер (фото: instagram.com/dolcegabbana)
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Певица и ее любимый мужчина Блейк Шелтон решили узаконить отношения после 6 лет в июле этого года на ранчо жениха в Оклахоме. Невеста выбрала 2 образа от Vera Wang: классическое платье с лифом и длинной юбкой, а также мини-платье с пышной юбкой из тюля, которое она надела для вечеринки.
Свадьба Гвен Стефани (фото: instagram.com/blakeshelton)
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее возлюбленный Гаэль Монфис поженились в июле этого года в Швейцарии. Свадебный элегантный образ Элины разработал ныне покойный дизайнер Вирджил Абло. Белоснежный комбинезон был дополнен кружевной накидкой с надписью "Love always wins" и съемной лавандовой юбки из фатина.
Свадьба Элины Свитолиной (фото: instagram.com/elisvitolina)
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