Просто огонь! Маша Ефросинина завела сеть зажигательным танцем

Ведущая приняла участие в танцевальном челлендже Потапа
Маша Ефросинина - популярная телеведущая и настоящая икона стиля, при этом она обладает отменным чувством юмора и любит повеселиться. Так, звезда приняла участие в танцевальном флешмобе, который запустил Потап. В его рамках нужно станцевать под новую песню группы MOZGI - Сhicabamboni, что Маша и сделала.
Веселый видеоролик она опубликовала на своей странице в Instagram, Потап также выложил его в своем аккаунте. Отметим, что челлендж проходит в молодежной соцсети Tik Tok.
На видео Ефросинина предстала в стильном платье нежных оттенков - в районе груди оно розовое, а остальное - голубого цвета. Изюминки наряду добавляет пикантный вырез на животе. Волосы Маша собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.
Маша Ефросинина покорила сеть зажигательным танцем (видео: instagram.com/mashaefrosinina)
"Тиктокер из меня х*еновый, Но! Говорят, если хочешь, чтобы мужчина тебе дал....
интервью — станцуй для него! @realpotap Ай эм вэйтинг", - прокомментировала ролик ведущая.
Фолловеры Маши пришли в восторг как от танца, так и от образа звезды, и засыпали ее комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев
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Автор: Lite