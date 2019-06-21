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Просто космос! Загоревшая Каменских без макияжа восхитила внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 13:58
Просто космос! Загоревшая Каменских без макияжа восхитила внешним видом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица получила массу комплиментов от поклонников

Настя Каменских сразу по возвращению из Турции, где провела медовый месяц со своим теперь уже мужем, продюсером и рэпером  Потапом, приступила к усиленной работе – лето певицы обещает быть жарким в плане концертного графика. Она не забывает радовать поклонников романтичные снимки с любимым мужчиной и не обходит вниманием горячие откровенные кадры, которые также с завидной регулярностью появляются на страничке звезды в Instagram. Но новый снимок порадовал фанов звезды своей естественностью и непринужденностью.

Настя позировала без макияжа, загорелая и улыбчивая. Белое легкое платье очень к лицу знойной красотке. В своем посте она решила поздравить известный украинский глянец с 15-летием. Артистка держит в руках два выпуска со своими фото на обложке.

Поклонники не смогли пройти мимо нового снимка своей любимицы. Они оставили для Насти комплименты и отметили ее цветущий внешний вид.

Просто космос! Загоревшая Каменских без макияжа восхитила внешним видом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Красивая", "Хорошенькая такая!", "Настюша, ты так загорела", "Ваша улыбка космос", "Ты просто космос", "Шикарная", "Настюша, ты самая лучшая!", "Ты невероятно красивая без макияжа", "Настя, Вы красотка", "Какие кудряхи!" - писали в комментариях.

 

Скриншот комменариев

Напомним, что Настя Каменских взбудоражила сеть фото с известным мужчиной. Она позировала вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Ранее Настя Каменских опубликовала кадры со своего девичника, который с размахом и весьма оригинально  отпраздновала в Киеве. На одном из фото артистка напомнила поклонникам певицу Шер.

Кстати, Настя Каменских поделилась целями на лето и "бросила вызов" поклонникам.

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Новости Украины Настя Каменских
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