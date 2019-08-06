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"Просто кошмар": Надя Дорофеева эмоционально обратилась к "диванным критикам"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 17:34
"Просто кошмар": Надя Дорофеева эмоционально обратилась к "диванным критикам"
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица попросила недоброжелателей быть сдержаннее к высказываниях

Надя Дорофеева всегда открыта для общения с поклонниками. Певица делиться с ними самыми ярким моментами из жизни, публикуя фото и видео в соцсетях, а также выпускает влоги. На днях девушка показла пикантный снимок в купальнике, сделанный в ванной комнате. Под постом ей довелось прочесть немало грубых высказываний от хейтеров. Тогда она все закрыла комментарии, а по возражению в Киев из Италии, где провела отпуск вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями на яхте, решила серьезно поговорить с подписчиками в Instagram.

Солистка "Время и Стекло" показала фото в стильном образе – коротком платье миндального оттенка с поясом, который подчеркну ее тонкую талию. Она дополнила смелый лук чулками молочного цвета и клетчатой шляпкой.

Под кадром Надя вспомнила о вокальном шоу "Голос. Дети", одним из звездных тренеров которого она была. Певица рассказала, как юные таланты реагируют на критику в сети и попросила комментаторов быть осторожными в своих высказываниях.

&quot;Просто кошмар&quot;: Надя Дорофеева эмоционально обратилась к &quot;диванным критикам&quot;

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ваше мнение конечно интересно, но.... Недавно, на шоу "Голос. Дети" я осознала, что у детей сумасшедший стресс от комментариев в сети - они там часто совсем не детские и зачастую бредовые и оскорбительные! Это просто кошмар. Я конечно все понимаю, многим просто нечем заняться... Но вот хочется с этим бороться. И личная просьба, пожалуйста, не пишите негатив детям! Они по - настоящему страдают из-за ваших таких оценок! Мир меняется, мы вместе с ним! Мы, наконец – то, начали говорить о толерантности, экологии, помощи нуждающимся и ещё много о чем. Давайте теперь станем немного добрее и тут, в мире интернета", - написалаа артистка.

&quot;Просто кошмар&quot;: Надя Дорофеева эмоционально обратилась к &quot;диванным критикам&quot;

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Лично от меня - Бан за вашу "адекватную" оценку моей внешности и внешности моих родных и друзей ! Это мой Личный аккаунт для всех, кому я интересна. А тем, из кого выходит негатив и желчь  тут не место!" - подытожила Надя.

&quot;Просто кошмар&quot;: Надя Дорофеева эмоционально обратилась к &quot;диванным критикам&quot;

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники девушки полностью поддержали ее и разделили мнение кумира, а также не забыли оставить для Нади комплименты в комментариях.

  • Правильные и поучительные слова
  • Невероятно красивая
  • Надюша, ты никогда не слушай и не обращай внимания на хейтеров, они просто завидуют, потому что сами такого не могут добиться, а ты большая молодец, ты, у нас самая лучшая.
  • Надо брать с нее пример некоторым!
  • Сильно молодец Надя
  • Да, мне кажется, дети не могут с этим справляться... Очень тяжело и неприятно. Молодец, супер пост. Мне понравился
  • Наконец-то хоть кто-то поднял эту тему, страдают все, от детей до фанов
  • Вау, очень стильный образ
  • Шикарная красотка
  • Какая же ты добрая, переживаешь даже за незнакомых людей... Надо поучиться у тебя
 

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала, как управляет яхтой. Девушка встала за штурвал во время путешествия по Средиземноморскому побережью.

Также Владимир Дантес рассказала, как отметил с Надей Дорофеевой восемь лет совместной жизни.

"Вы огонь!" Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы Надя Дорофеева похвасталась упругими ягодицами на горячих фото с яхты
Новости Украины Надя Дорофеева
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