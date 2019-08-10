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Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 20:25
Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом наряде
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая продемонстрировала стройные ноги в белоснежном платье

Катя Осадчая порадовала своих поклонников новой фотографией. Судя по всему, телеведущая находится на отдыхе и отлично проводит время. Знаменитость запечатлена на фоне белоснежного дома, она сидит на скамейке и нежится на солнце. На ней белоснежное платье и соломенная шляпа. Снимок Катя опубликовала в своем Instagram.

"Лето - это маленькая жизнь", - подписала фото телезвезда.

Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом нарядеФото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей отреагировали на фото и поинтересовались, где же в это время находится ее ребенок.

  • Просто богиня!
  • А с кем и где ребенок? Все лето сами ......
  • Так, особливо коли не весь час треба ходити на роботу ))
  • Вы прекрасно выглядите.
  • А с кем проводит время ваш маленький Ивасик?

Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом наряде

Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Как мы ранее писали, Катя Осадчая, решила побаловать подписчиков шикарными турецкими видами и коротким отчетом о том, как проходит ее отпуск. 

Но не все так радужно на отдыхе, отмечают знаменитости. Шикарные обеды и ужины, а так всевозможные восточные сладости искушают путешественников на каждом шагу, так что о диетах временно пришлось забыть. 

 Кроме того, отпуск — прекрасный повод выгулять многочисленные наряды телеведущей, чем и воспользовалась Катя Осадчая. Она показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера.

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Новости Украины Катя Осадчая
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