Просто богиня! Катя Осадчая соблазнила стройными ножками в невесомом наряде

Катя Осадчая продемонстрировала стройные ноги в белоснежном платье
Катя Осадчая порадовала своих поклонников новой фотографией. Судя по всему, телеведущая находится на отдыхе и отлично проводит время. Знаменитость запечатлена на фоне белоснежного дома, она сидит на скамейке и нежится на солнце. На ней белоснежное платье и соломенная шляпа. Снимок Катя опубликовала в своем Instagram.
"Лето - это маленькая жизнь", - подписала фото телезвезда.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Подписчики Осадчей отреагировали на фото и поинтересовались, где же в это время находится ее ребенок.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Как мы ранее писали, Катя Осадчая, решила побаловать подписчиков шикарными турецкими видами и коротким отчетом о том, как проходит ее отпуск.
Но не все так радужно на отдыхе, отмечают знаменитости. Шикарные обеды и ужины, а так всевозможные восточные сладости искушают путешественников на каждом шагу, так что о диетах временно пришлось забыть.
Кроме того, отпуск — прекрасный повод выгулять многочисленные наряды телеведущей, чем и воспользовалась Катя Осадчая. Она показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера.