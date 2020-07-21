Прощай, блонд: Эмили Ратаковски решила вернуться к образу горячей брюнетки

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Девушка удивила очередной сменой имиджа

Эмили Ратаковски подготовила очередной сюрприз для своих поклонников. Знаменитая соблазнительница, которая пару недель тому сменила природный темный оттенок волос на блонд, вновь возвращается «к корням». Об этом девушка сообщила в своем блоге, запостив фото еще в «светлом» образе. На снимке она позирует со своим мужем, который, к слову, поддерживает супругу в любом ее решении и любит со всяким цветом волос. Себастьян лежит на диване, а Ратаковски – сверху на нем. Рядом внизу примостился и «сын» пары – пес Коломбо. «Прощай, блонд. Это было весело», – дополнила она пост прозрачным намеком, что собирается перекрасить волосы.

Эмили с семьей (фото: instagram.com/emrata)

Поклонники отозвались бурными комментариями. Большинство, как всегда, порадовались – они уверены, что Эмили в образе брюнетки намного «горячее». Тем не менее, есть и те, кто уверен: модель и бизнесвумен хороша в любом образе и ничто не может испортить ее идеальную внешность.

Эмили вновь станет брюнеткой (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, ранее на Эмили обрушилась целая волна критики – как только она показала фото с новым оттенком, ее страницу просто засыпали просьбами вернуть прежний цвет. Призывы эти Эмили восприняла не без эмоций. Вопреки привычному для себя поведению (девушка редко отвечает комментаторам, позволяя им выражать свое мнение открыто), Ратаковски не удержалась и решила высказать свое отношение к хейту ее новой прически.

Она записала видеообращение, которое выложила в сториз: в нем она коротко объяснила подписчикам, что «никто не может указывать женщине, что ей делать со своими волосами и своим телом». Что ж, как там ни было, Эмили в который раз заставила говорить о себе.