"Прощавай": новая долгожданная песня Mad Heads увидела мир

Mad Heads (фото: пресс-служба группы)

После двух лет молчания Вадим Красноокий раскрыл причины своего переезда в Канаду

Известная украинская группа Mad Heads после двухлетнего перерыва выпустила новую песню "Прощавай".

Фронтмен коллектива Вадим Красноокий, который сейчас живет в Канаде, в этой композиции поделился с миром своими личными переживаниями.

Лирическая баллада рассказывает о сложности выбора и глобальных переменах в личной и профессиональной жизни автора. Но несмотря на это, в данной истории, безусловно, каждый из нас найдет что-то свое. Ведь всем нам приходилось неоднократно прощаться и отпускать.

Mad Heads (фото: пресс-служба группы)

"В этом мире ничего не бывает навсегда. Все заканчивается, как плохое, так и хорошее. Хотим мы этого или нет, но нам всем приходится отпускать, прощаться и двигаться дальше. Это безусловно больно, но так же и дает надежду впустить в свою жизнь что-то новое. Эта песня - тот самый момент перехода от одного этапа к другому, как маленькая смерть и возрождение. Для меня лично это связано с решением получить опыт выживания в чужой стране и начать все с нуля. Это очень интересный эксперимент для того, чтобы почувствовать чего ты стоишь сам, без друзей и поддержки. Только выходя из зоны комфорта человек способен реально оценить себя и свои возможности", - рассказывает Вадим.

Так с кем же или с чем прощается Вадим Красноокий? Покидает ли он группу, либо же "надія є"? Ответы на эти вопросы вы найдете, прослушав новый сингл Mad Heads.

Видео: YouTube/CompMusicLimited

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Видео: РБК-Украина