Не продешевили: Крапивина призналась, сколько стоил проект "Орел и Решка"

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Секрет успеха - это не большие финансовые вложения, а любовь к тому, что делаешь

Нателла Крапивина — продюсер Светланы Лободы, соавтор идеи и создатель популярного телевизионного проекта "Орел и Решка" в интервью на канале Youtube призналась, во сколько обошлось создание одного из самых рейтинговых шоу про путешествия.

В планы Нателлы, которая в последствии стала продюсером Светланы Лободы, клипмейкером и режиссером никак не входил шоу-бизнес, как впрочем не думала она и связывать свою жизнь с телевидением или эстрадой.

"После университета я еще 4 года проработала в компании отца (Нателла имеет юридическое образование — прим.ред.), мы представляли эксклюзивные ювелирные бренды и часы по всей территории Украины. Представляете, я еще девочка, мне 21 год, а я в месяц могла заработать 4 миллиона долларов", - откровенно призналась Нателла.

Фото: Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

Но случайное знакомство внесло в судьбу Крапивиной коррективы и о стабильном прибыльном семейном деле она тут же забыла.

"Совершенно случайно я познакомилась с ребятами с Леной и Женей (супруги Синельниковы — авторы и продюсеры шоу "Орел и Решка" — прим.ред.), они то мне и озвучили идею "про монетку". Я достала свои накопления — 26 тысяч долларов и мы поехали в Барселону на съемки", - таким спонтанным было создание проекта на личные деньги и без каких-либо гарантий успеха.

Фото: Евгений Синельников (instagram.com/orelireshka_official)

Выгодно продать шоу поначалу тоже не получилось, не потому что за него не хотели достойно платить, а потому что ребята, занимаясь захватывающим процессом, забыли продумать бизнес-план и просчитать прибыль.

"Потом мы пришли к Вове Зеленскому, и на вопрос сколько стоит проект, так сгоряча и сказали — 26 тысяч. Только потом выяснили, что на самом деле программа стоит раза в полтора больше", - о первых попытках продать шоу на телевидение рассказала Нателла.

Фото: Ведущие программы "Орел и Решка: Морской сезон 2" - Коля Серьга и Алина Астровская (instagram.com/orelireshka_official)

Как бы то ни было, создатели передачи, даже не выгодно продав первый сезон программы на телевидение не жалеют об этом, ведь в последствии шоу стало мегапопулярным и получило много теленаград, а значит продюсеры-аматоры не продешевили. В последствии "Орел и Решка" стал одним из самых любимых тревел-шоу в нашей стране и далеко за пределами Украины, проект продолжился на много сезонов и сделал звездами десяток ребят, которым посчастливилось стать ведущими передачи.

Напомним, что ранее мы писали, какие ассоциации вызывает Светлана Лобода у своего продюсера.

Еще мы писали о том, что украинский шоумен и телеведущий "Орла и Решки" Коля Серга показал подписчикам смертельный номер и просил не повторять его самостоятельно.

К слову, ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников рассказал о трех главных туристических преимущества Украины, которые привлекают путешественников.