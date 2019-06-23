"Приятное с полезным": MONATIK с женой отправился в солечную Турцию

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

Ирина Демичева показала яркое фото среди буйной зелени

MONATIK ( Дмитрий Монатик) после триумфального концерта 1 июня на НСК Олимпийский в Киеве решил немного отдохнуть и посвятить время родным и бизким. Он с удовольствием путешествует в компании своей жены, "правой руки" и музы Ирины Демичевой, а иногда берет с собой в поездки сыновей, чтобы показать им всю красоту и многогранность мира. Так, недавно Дмитрий и Ирина побывали в Амстердаме и посетили Музей совеременного искусства. Жена певца тогда же сделала откровенное признание – она назвала артиста "мужчиной мечты", чем растрогала поклонников в Instagram. И вот, пара решила провести викенд уже в солнечной Турции, а именно в Сиде.

Ирина показала яркий летний образ в шляпке-канатье и оранжевом платье на тонких бретелях в рюшами в области декольте. Девушка позировала на песке среди сочной зелени и буйной растительности. Она поставила в геотегах место своего пребывания.

"Совмещая полезное с приятным", - коротко подписала солнечное фото она.

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Подписчики Ирины не скупились на похвалу и комплименты, отмечая, что жена певица выглядит просто замечательно.

"Красивая до мурашек", "Вы прекрасны", "А Вы сильно красивая!", "Оранжевый это ваш на 100%", "Очень красивая", "Потрясающая!", "Самая красивая, милая, выглядишь прекрасно", "И все растаяло вокруг при виде Вас", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Примечательно, что Дмитрий Монатик в сториз показал вывеску отеля, в котором остановился вместе с женой. Надпись гласит Starlight Thalasso & SPA. В отражении зеркальной таблицы можно рассмотреть самого артиста с рюкзаком на плече.

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, что жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть семейным днем.

Ранее жена MONATIK'а умилила эффектным кадром со звездным мужем.