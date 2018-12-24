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Притула рассказал, как любит отдыхать и праздновать Новый год

Lite » Звезды 24.12.2018 - 14:55
Притула рассказал, как любит отдыхать и праздновать Новый год
Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Ведущий не любит делать селфи в плавках

Новый год уже на носу и все готовятся его встречать - в том числе и звезды. Многим из них придется работать в праздничную ночь, однако есть также варианты теплого семейного ужина у елки или же поездки за границу. Известный украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, что для него главное в праздновании Нового года. Он также сообщил, какой вид отдыха предпочитает - активный или расслабленый, передает пресс-служба Нового канала.

По словам главы "Вар'яти-шоу", он настоящий "матрацник" и любит поваляться.

"Свято неможливе без хорошої компанії, – говорит Притула. – Зустрічати Новий рік наодинці – це не найкращий початок року! Щодо типу відпочинку – я "матрацник". Це стосується як відпустки, так і свят і вільної години в будні. За останні років шість зі всіх світських заходів можу пригадати (окрім професійних івентів) хіба що відвідини презентації останнього альбому Насті Каменських. Я доволі байдужий до вечірок. Мені більше задоволення приносить повалятися вдома на підлозі, коли по мені повзає донька, чи пограти з малим у шахи".

Притула рассказал, как любит отдыхать и праздновать Новый год

Притула рассказал, как любит отдыхать и праздновать Новый год

Фото: Сергей Притула с семьей (instagram.com/siriy_ua)

Каникулы за границей или на родных просторах для Притулы равноценно интересный и полезный отдых. Однако на Черном море ведущему немного мешает публичность и узнаваемость - спокойно расслабиться не получается.

"Є певні побічні ефекти від роботи на ТБ, – говорит ведущий. – Зокрема, упізнаваність. Тому останніх років сім я не відпочиваю на українських морських курортах. Іноді просто хочеться повалятися на пісочку в колі сім’ї, а не робити селфі у плавках із незнайомими людьми. В Карпатах із цим простіше – сів на квадроцикл і помчав по вершинах гір".

Притула рассказал, как любит отдыхать и праздновать Новый год

Фото: Сергей Притула с семьей (пресс-служба Нового канала)

Напомним, ранее новогодний Притула с семьей порадовали фанатов милым фото. На фото можно увидеть Сергея, его жену и двоих детей супругов. Все они надели клетчатые забавные пижамы. На фоне стоит большая красивая елка, на которую Притула вешает новогоднюю игрушку.

Мы также писали о том, что известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о своем поцелуе с Сергеем Притулой.

Кстати, Сергей Притула откровенно рассказал о ревности жены.

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Новости Украины Сергей ПритулаНовый год
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