Пришлось обратиться к психологу: Слава из НеАнгелов призналась, о чем сожалеет в жизни

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

О неправильных решениях также рассказали Тоня Матвиенко и Марина Боржемская

Людям свойственно делать ошибки. Это жизнь - утверждают психологи. Так о каких своих поступках сожалеют украинские знаменитости? Почему экс-супруг Славы Каминской, которая покорила игривым образом, был недоволен ее поведением, а Виктор Сарайкин хотел уехать из Киева, рассказали в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Певица Слава Каминская призналась, что ей есть, о чем сожалеть, ведь артистка не умеет держать язык за зубами. Поэтому чаще всего сожалеет о сказанном.

"Мне супруг говорил: ты когда-нибудь закроешь свой...Как правило что-то кому-то сказала, потому что язык мой - враг мой, у меня как помело. А я не могу, я вот такая, я учусь...но все равно - помело", - делится Слава из НеАнгелов.

Для того, чтобы преодолеть свою болтливость, Слава даже обратилась к специалистам. Сейчас артистка часто посещает психолога и не видит в этом ничего плохого.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Телеведущая и спортсменка Марина Боржемская признается – она человек прямолинейный, но и ей есть, о чем сожалеть. Женщина рассказала, что после своего развода с боксером Вячеславом Узелковым, она поняла, что неправильно общалась с ним и многое просто не говорила.

"Возможно, мне нужно было иногда говорить даже Славе что-то более властно. Возможно, чтобы не происходили какие-то казусы. Я всегда говорю людям в глаза то, что я думаю. И, возможно, потому, что я его всегда так оберегала, сейчас он иногда ведет себя по-детски", - говорит Боржемская на канале "Украина".

Бывшие супруги сейчас не общается. Марина признается - ее двери всегда для Славы открыты.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Певица Тоня Матвиенко в свое время не получила важные знания, о чем сейчас жалеет.

"Жалею, что когда-то в университете училась и заплатила за очень дорогой курс английского. И я его не доучила. Я ленивая была и очень жалею, что я не знаю английский. Я жалею, что в свое время его не выучила. Сейчас просто нет времени", - говорит Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Актеру Виктор Сарайкин уже 60 лет. При жизни у него появилась куча поводов жалеть о тех или иных своих поступках. Откровенно мужчина рассказал, о чем сожалеет. В частности, о том, что когда-то пренебрег похоронами бабушки ради своего будущего. Виктор рассказал, что семья долго откладывала деньги на его обучение, а когда умерла бабушка, мама актера хотела потратить сбережения на похороны.

Будущий актер таки поехал и поступил в театральный вуз, а потом переехал жить в Киев. Сначала Сарайкин был влюблен в город. Но потом впал в отчаяние.

"Зарплата небольшая на то время. Большинство средств пропивались из-за тоски нереализованности. Да, я понимал, что эту роль я мог бы играть. Но я понимал, что это не сломаешь. У меня было ощущение, что я не нужен. Вот тогда был период, когда я жалел, что остался в Киеве", - говорит Сарайкин.

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