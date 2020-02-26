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Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.02.2020 - 10:37
Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Вика Смеюха сумела удивить своих фанатов неожиданным признанием

Виктория Смеюха, певица из группы НеАнгелы, которая решила устроить себе европейские каникулы и посетить сразу несколько стран, успела побывать в Германии и прогуляться про французским улочкам, сделала неожиданное для своих фанатов признание.

Исполнительница открыла тайну, которая была не известна даже самым активным ее поклонникам. Голосистая Вика, оказывается имеет еще один невероятный талант — она художница.

Девушка закончила лицей искусств и даже собиралась продолжить карьеру художницы и поступить в высшее учебное заведение на факультет дизайна.

Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!... Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!" - призналась Смеюха в Instagram под постом с яркой картиной - портретом девушки.

Так, оказалось, что Украина могла никогда и не узнать Викторию, как певицу, сложись ее судьба немного иначе и поступи она в университет, о котором мечтала.

Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицей

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Свои слова она подтвердила яркими фото с картиной, которую написала в художественной студии.

"Находясь в Харькове, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски. Как вам результат?" - попросила вокалистка оценить ее работу подписчиков.

Не приняли в ВУЗ: Вика из НеАнгелов неожиданно призналась, почему стала певицейФото: (instagram.com/vikanablack)

Подписчики признались, что Виктории удалось удивить их, потому что никто не знал, что девушка обладает художественным талантом. Они высоко оценили яркий портрет, написанный девушкой и порекомендовали не затягивать с собственной выставкой и даже продажей картин.

  • Умничка
  • Супер, видно,что талант
  • Красивая картина и очаровательная художница
  • Стильно
  • Талантливая девушка во всем ) результат даже очень. Так можно и до выставки собственных работ дойти
  • Талант! Даже удивительно, что не поступили. Но ведь можно творить и без образования. Великие художники не имеют за плечами ВУЗы
  • Крутяк!!!
  • Может Вам стоит выставить на продажу свои картины?
  • Прекрасная работа

Стоит отметить, что не только талант девушки часто оценивают ее фанаты, но и ее сногсшибательную фигуру. Недавно Вика из НеАнгелов покорила голливудской улыбкой и точеными формами, за что заслужила сравнение с актрисой Мэрилин Монро.
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