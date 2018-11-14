Принцу Чарльзу 70 лет: появилось юбилейное семейное фото королевской семьи

Фото: Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Елизавета II по каким-то причинам не присутствовала на семейном королевском фото, сделанном к юбилею принца Чарльза

14 ноября "вечному" наследнику королевского престола Британии принцу Уэльскому Чарльзу исполняется 70 лет.

На странице королевской семьи в Instagram по этому поводу была опубликована семейная фотография венценосных особ.

Фото королевской семьи (instagram.com/theroyalfamily)

На снимке присутствуют три королевские пары: Герцог Уэльские Чарльз с супругой Камиллой, герцог Кембриджский Уильям с супругой Кэтрин, герцог Сассекский с супругой Меган.

Кроме того в мизансцене присутствуют и трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: принц Джордж, который гордо восседает на коленях Принца Чарльза, принцесса Шарлотта, примостившаяся рядом с Камиллой, супругой принца Чарльза и крошечный принц Луи, активно улыбающийся на руках своей красавиці -матери.

Все персонажи на фотографии излучают самые приветливые улыбки. Впрочем, нельзя не заметить, что у Меган Маркл в лице присутствует некое напряжение.

Снимок королевской семьи был сделан в теплое время года, на фоне зеленого сада и красиво подстриженной лужайки.

Примечательно то, что на фото отсутствует глава королевского рода Ее Величество Елизавета Вторая.

Нельзя не отметить, что комментарии под фотографией содержали много реплик относительно принцессы Дианы. Многие подписчики были опечалены ее отсутствием и некоторые из них выражали откровенный негатив и презрение к Камилле, которая после смерти Дианы официально заняла место рядом с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана в Великобритании по сей день слывет неким символом женственности и добродетели.

Любой британец сможет красочно пересказать историю разрыва Дианы с принцем Чарльзом. Как считается в британском обществе, в данном распаде брачного союза вина ложится на плечи тогда еще относительно молодого принца Чарльза, который был безумно влюблен в Камиллу и не раз был уличен Дианой в интимных беседах с ней по телефону.

Как известно, в одном из интервью, принцесса Диана даже произнесла печально фразу: "Нас трое в браке", и призналась журналистам , что неверность Чарльза сильно подорвала ее здоровье.

Исходя из этих интриг, которые издавна плетутся в королевском дворе, часть населения Британии Камиллу воспринимают как разлучницу и ни за что не хотят ее видеть в будущем на месте Королевы Елизаветы.

Как сообщалось ранее, в день своего 70-летия принц выпустит книгу, в которой расскажет о своих чувствах от несчастливого брака.

Также мы писали о том, что недавно герцогиня Сассекская появилась на публике в черном пальто с поясом на талии от Stella McCartney и лодочках от Маnоlо Вlаhnik и тем самым соблюла дресс-код. Однако внимание пользователей сети привлекли ее колготки. На снимках с мероприятия на ногах Меган заметно то ли мокрые, то ли грязные пятна.

Напомним, племяннику Кейт Миддлтон, который появился на свет 15 октября 2018 года в семье Пиппы Миддлтон и ее супруга Джеймса Метьюза, дали королевское тройное имя.

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Видео: РБК-Украина