"Принцесса Лебедь": Ольга Фреймут очаровала луком в "королевском" платье

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая показала корону-диадему из золота с россыпью бриллиантов

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут давно завоевала звание иконы стиля. Мама троих детей привыкла выглядеть просто безупречно не только во время выхода в свет, но даже в домашней обстановке. А вот на светских мероприятиях Ольга блистает в умопомрачительных нарядах, достойных королевы. В Instagram она опубликовала фото в роскошном платье от украинского дизайнера, подчеркнувшем точеную фигуру звезды.

Ольга запечатлена в шикарном вечернем платье от Оксаны Мухи. Струящееся кружево и оригинально украшенное декольте наряда в нежно-розовых, едва уловимых глазу, полутонах подчеркнуло хрупкость и утонченную изысканность телеведущей.

На еще одном снимке знаменитость демонстрирует эксклюзивную диадему из белого золота с множеством бриллиантов, которая, подобно короне, венчает ее прическу.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Не сбрасывать корону даже в домашних условиях. Вызов.. Моя диадема в единственном экземпляре, выполненная в белом золоте с 459 бриллиантами и 40 аквамаринами", - похвасталась звезда.

Элегантный образ Ольги вызвал востог у ее поклонников, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Красавица", "Идеально", "Без короны нельзя", "Принцесса Лебедь", "Оля - Снежная королева", "Прекрасная Принцесса", "Оля, вы невероятная", "Прекрасно выглядите", "Очень красиво и нежно", "Очень нежный образ", - писали фолловеры.

Ранее Ольга Фреймут в платье бельевого стиля сделала неожиданное признание.

К слову, Ольга Фреймут с супругом побывала в Тель-Авиве, где устроила романтический отпуск в честь дня рождения.