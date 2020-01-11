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Примерный папа: Влад Топалов позабавил сеть веселым фото с маленьким сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2020 - 19:57
Примерный папа: Влад Топалов позабавил сеть веселым фото с маленьким сыном
Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец признался, что скучает по жене и сыну

Влад Топалов остался в Москве один – Регина Тодоренко с сыном Михаилом на днях отправилась погостить к родителям ведущей в Одессу, а певец успел заскучать за самыми родными. Новый год семья встретила вместе – это большая редкость для занятых звездных родителей, поэтому для них так ценно время, проведенное втроем. Кажется, рядом с Мишей артист и сам впал в детство и даже не смог поделить с малышом железную дорогу! Теперь же Влад скучает за родными людьми и, ожидая их возвращения, делится фото из семейного архива.

Певец показал забавный кадр с сыном в детской в окружении множества игрушек. По словам Регины, ее муж – невероятно чуткий и щедрый отец, для мальчика он ничего не жалеет, а заботиться о нем доставляет музыканту огромное удовольствие. Влад держит во рту массажный мячик и веселит малыша, сидящего напротив.

"Всем хороших выходных. Скучаю по своим", - сделал искреннее признание артист.

Примерный папа: Влад Топалов позабавил сеть веселым фото с маленьким сыном

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники неоднократно говорили Владу, что он прекрасный отец и не перестают это повторять.

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Скриншот комментариев

Кстати, Влад и Регина вместе занимаются спортом. Так, певец помог сделать жене растяжку. Ведущая призналась, что муж – ее мотиватор, ведь только он мог настоять на походе в фитнес-клуб сразу после Нового года.

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