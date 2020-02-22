Пример для подражания: Вика из НеАнгелов впечатлила точеными формами в откровенном платье

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица поделилась эффектными кадрами с выступления на вечеринке

После месячного перерыва на "детокс" от соцсетей очаровательная Виктория Смеюха из группы НеАнгелы вновь вернулась к общению с поклонниками и начала делиться новостями из своей жизни. Певица просто-таки засыпала сеть красочными кадрами со своего отдыха на Мальдивах, восхищая идеальной фигурой в купальнике. А в феврале артистка устроила себе небольшое путешествие по Европе и очаровала атмосферными фото из Франкфурта.

Сейчас же пришло время возвращаться к работе - на днях Вика выступила на вечеринке в одном из киевских клубов. Свой соблазнительный образ она продемонстрировала на странице в Instagram, выложив целый фотоотчет с мероприятия.

Исполнительница блистала в нежно-розовом платье-миди, украшенном цветочными узорами. Откровенное декольте позволяет полюбоваться на пышный бюст Смеюхи, а облегающий наряд отлично подчеркнул ее просто-таки точеные формы. Звезда дополнила лук ожерельем-чокером, туфлями на шпильке и ярким макияжем.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Мне всегда наш продюсер Юрий Никитин говорил, что я бриллиант, и выступая несколько дней назад, на бриллиантовой вечеринке, я вспомнила это, потому что мой любимый клуб, в котором я чувствую себя как дома, дарит мне только приятные эмоции и счастливые моменты. Как же я люблю попариться в баньке, поплавать в бассейне , сделать расслабляющий массаж, посетить все тренировки (я не шучу, иногда могу и на три подряд сходить), словить дзен на йоге, а после в раздевалке, поболтать с посетителями", - поделилась довольная певица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники поспешили оставить любимой артистке свои комплименты. Некоторые также обратили внимание, что она выступала без своей коллеги по дуэту Славы Каминской и поинтересовались причиной.

А почему сама выступала, где Слава?

Какое платье на вас

Вы действительно в хорошей форме всегда и в настроении) пример для подражания)

Самая идеальная фигура

Красотка. Невероятно Красивая!!!!

Сегодня Бриллиант в Виктори Хол, вперёд за хорошим музыкальным настроением

Красота! классно выглядите!

Потрясающая

Вiкторiя Ви неперевершенI!

Шикарная красотка.Браво.Сама элегантность.

Красотка

Гарна

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, неожиданными стали признания участниц группы НеАнгелы Вики Смеюхи и Славы Каминской в том, готовы ли девушки к сольной карьере и ждать ли распада звездного дуэта.