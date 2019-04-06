"Пример для окружающих": Потап и Настя Каменских снова "засветились" вместе

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица и продюсер показали отменную спортивную форму

Слухи вокруг романа Потапа и Насти Каменских не утихают. Пара часто выкладывает в соцсетях совместные снимки, предпочитая упорно не комментировать их и не отвечать на "неудобные" вопросы подписчиков, а также "подливает масла в огонь" своими интервью. Так, во время беседы с популярной телеведущей и подругой Машей Ефросининой, артистка немного рассказала о любимом мужчине, а также посвятила немало теплых слов Потапу, заявив, что тот не является ее продюсером, но стал поддержкой и опорой в начинаниях. Впрочем, новый кадр из InstaStories певицы, на котором она позирует в компании рэпера и спортивного тренера Андрея Хомицкого добавила поводов говорить о более чем рабочих отношениях пары.

На совместном снимке Настя и Потап одеты в спортивную одежду и позируют рядом с машиной команды своего коуча, улыбаясь на камеру. Судя по времени публикации, кадр был сделан рано утром.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Точно таким же фото Андрей Хомицкий поделился на страничке в Instagram, выразив восхищение своими спортивными подопечными. Судя по всему, Потап и Настя приняли участие в масштабном киевском марафоне, который прошел в утром в субботу, 6 апреля.

"А тем временем в Киеве. Если честно на этом и хотел закончить этот пост. Но нет, ведь меня распирает гордость за нашу команду, за людей, которые рядом. Спасибо Насте Каменских и Потапу за правильный пример для окружающих. Ребята не только самые талантливые артисты, а и самый спортивный и результативный тандем Украины", - оставил теплую подпись он.

Потап, Настя Каменских и их тренер Андрей Хомицкий (фото: instagram.com/khomytskyi_official)

Напомним, что Настя Каменских взволновала поклонников новым оригинальным образом в высоких ботфортах.

Ранее Потап опубликовал снимок, на котором заметно, то рэпер изрядно сбросил в весе. Подписчики продюсера предположили, что такое положительное влияние на него оказывает прекрасное чувство.