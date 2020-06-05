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Приглашены только самые близкие: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 45-й день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 18:32
Приглашены только самые близкие: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 45-й день рождения
Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Звезда не стала устраивать большое торжество

Анджелина Джоли, которой вчера исполнилось 45 лет, приучила публику к постоянным скандальным новостям и громким инфоповодам. Поэтому в день рождения страстной дивы многие ожидали чего-то сверхоригинального. Но тем большим сюрпризом оказалось для поклонников знаменитой красавицы скромное торжество в тесном семейном кругу. Именно так отметила свой юбилей экс-супруга Брэда Питта.

Приглашены только самые близкие: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 45-й день рождения

Анджелина с детьми на премьере (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Как стало известно, многодетная мама отмечала эту знаковую дату вместе с детьми. 16-летний Пакс Тьен, 15-летняя Захара, 14-летня Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен – главные и самые близкие люди в жизни Джоли. Знаменитую маму порадовал своим присутствием и старший сын – 18-летний Мэддокс. Парень сейчас временно прервал учебу в Корее по причине коронавируса. Дети подготовили для именинницы трогательные подарки. А сама Джоли также решила в честь своего юбилея сделать необычный жест, устроив благотворительную акцию. Звезда проявила небывалую щедрость, подарив 200 тысяч долларов фонду NAACP, оказывающему помощь национальным меньшинствам, пострадавшим от нарушения их прав.

Приглашены только самые близкие: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 45-й день рождения

Экс-супруг звезду не поздравил (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Что касается бывшего супруга Джоли – Брэда Питта, то он на празднике замечен не был. Актер общается с экс-женой только ради детей, и добиться общего решения паре было не так уж легко. А потому оскароносный актер не стал заходить «на огонек». Хотя и живет совсем близко – всего в 10 минутах езды на машине от Анджелины.

Напомним, сейчас Джоли живет со всеми детьми, за воспитанием которых тщательно следит. Анджелина настаивает на выполнении всех домашних заданий и соблюдении графика. Дети стараются прилежно учиться и радовать свою знаменитую маму. Правда, без сюрпризов в семье эксцентричной звезды также не обошлось.

Так, не успели улечься слухи о том, что Шайло мечтает о смене пола и уже готовится в операции, как о таком же решении объявила еще одна дочь Джоли и Питта – Вивьен. Якобы, девочка всегда одевалась в наряды парней и была склонна следовать примеру старшей сестры. Возможно, именно он и сподвиг ее на такие размышления.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Анджелина ДжолиБрэд Питтактрисамодель
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