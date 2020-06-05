Приглашены только самые близкие: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 45-й день рождения

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Звезда не стала устраивать большое торжество

Анджелина Джоли, которой вчера исполнилось 45 лет, приучила публику к постоянным скандальным новостям и громким инфоповодам. Поэтому в день рождения страстной дивы многие ожидали чего-то сверхоригинального. Но тем большим сюрпризом оказалось для поклонников знаменитой красавицы скромное торжество в тесном семейном кругу. Именно так отметила свой юбилей экс-супруга Брэда Питта.

Анджелина с детьми на премьере (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Как стало известно, многодетная мама отмечала эту знаковую дату вместе с детьми. 16-летний Пакс Тьен, 15-летняя Захара, 14-летня Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен – главные и самые близкие люди в жизни Джоли. Знаменитую маму порадовал своим присутствием и старший сын – 18-летний Мэддокс. Парень сейчас временно прервал учебу в Корее по причине коронавируса. Дети подготовили для именинницы трогательные подарки. А сама Джоли также решила в честь своего юбилея сделать необычный жест, устроив благотворительную акцию. Звезда проявила небывалую щедрость, подарив 200 тысяч долларов фонду NAACP, оказывающему помощь национальным меньшинствам, пострадавшим от нарушения их прав.

Экс-супруг звезду не поздравил (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Что касается бывшего супруга Джоли – Брэда Питта, то он на празднике замечен не был. Актер общается с экс-женой только ради детей, и добиться общего решения паре было не так уж легко. А потому оскароносный актер не стал заходить «на огонек». Хотя и живет совсем близко – всего в 10 минутах езды на машине от Анджелины.

Напомним, сейчас Джоли живет со всеми детьми, за воспитанием которых тщательно следит. Анджелина настаивает на выполнении всех домашних заданий и соблюдении графика. Дети стараются прилежно учиться и радовать свою знаменитую маму. Правда, без сюрпризов в семье эксцентричной звезды также не обошлось.

Так, не успели улечься слухи о том, что Шайло мечтает о смене пола и уже готовится в операции, как о таком же решении объявила еще одна дочь Джоли и Питта – Вивьен. Якобы, девочка всегда одевалась в наряды парней и была склонна следовать примеру старшей сестры. Возможно, именно он и сподвиг ее на такие размышления.

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Автор: Lite