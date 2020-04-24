"Приехала стесняться": "пацанку" Владу Роговенко навестила мама

Влада Роговенко с мамой (фото: Новый канал)

Впервые более чем за два месяца участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" увиделась с родным человеком. Как прошла эта встреча?

Не первый год отношения между "пацанкой" Владой Роговенко и ее мамой натянутые. Девушка чувствует себя нелюбимой и недооцененной.

– У мамы на первом месте была сестра, – рассказывает участница "Від пацанки до панянки". – Меня всегда с ней сравнивали. А когда я приходила домой, а там была мама с детьми, она с порога могла спросить, надолго ли я.

Откровенно высказать свои обиды Владе предложили на родительской неделе. Для этого в Школу леди пригласили мать "пацанки".

– Неужели мама приехала? – не поверила героиня реалити Нового канала. – Она не могла этого сделать. Сказала бы: "Что? Из Днепра в Киев ехать? Да еще и стесняться на телевидении? Да ну!"

"Пришла стесняться" – такими действительно были первые слова женщины, когда она вошла в комнату к дочери и психологу проекта "Від пацанки до панянки" Наталии Борисовой. Но даже несмотря на это, а также на то, что мама всячески иронизировала относительно достижений Влады на проекте, последняя была рада ее видеть.

– Запросы у Владиславы большие, а работоспособности нет, – описала "пацанку" ее мама. – Она не хочет учиться и быть самостоятельной. Такая вот девочка у меня выросла.

– Я уже привыкла, что мама смеется каждый раз, когда я говорю о серьезных вещах, – призналась участница "Від пацанки до панянки". – Но она прекрасно знает, как относилась ко мне. Уже то, что она вообще приехала и впервые сказала мне "люблю", я считаю большой победой.

Наладятся ли отношения между двумя родными людьми? И осознала ли мама Влады свои ошибки? Смотрите в следующих выпусках реалити "Від пацанки до панянки" по понедельникам в 19:00 на Новом канале!