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"Прекрасные гены": Фреймут поразила схожестью с матерью

Lite » Звезды 22.12.2018 - 14:35
"Прекрасные гены": Фреймут поразила схожестью с матерью
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Ведущая трогательно поздравила маму с днем рождения

Популярная телеведущая и писательница Ольга Фреймут удивила схожестью со своей матерью, которую поздравила с днем рождения. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Так, женщина призналась, что для нее счастье быть дочерью, и пожелала ей каждое мгновение быть счастливой.

"Мамочка. Какое счастье быть твоей дочерью. С Днем рождения. Будь каждое мгновение счастливой!", - говорится в подписи.

&quot;Прекрасные гены&quot;: Фреймут поразила схожестью с матерью

Фото: Оля Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно телеведущую с мамой. При этом они очень похожи, что стало причиной соответствующих комментариев со стороны пользователей.

"Очаровательные. Счастья и многая лета. Теперь видно, чьи прекрасные гены", - сказала пользователь Евгения Здирюк.

"Похожи очень. Особенно улыбки", - подчеркнула юзер Марина Коротнева.

"Мама очень похожа на европейку. Вы всегда красавицы, всегда в форме", - уточнила юзер Елена Мреква.

&quot;Прекрасные гены&quot;: Фреймут поразила схожестью с матерью

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут призналась, что в юности не хотела замуж и стремилась к личной свободе.

Также не так давно Ольга Фреймут впервые рассказала о свадьбе со своим супругом Владимиром Локотко, ведь пара долго скрывала подробности личной жизни.

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Новости Украины ФреймуттелеведущаяОля Фреймут
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