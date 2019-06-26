Прекрасно и сложно: Холостяк 9 высказался о беременности избранницы

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин признался, чем его покорила избранница

Видео: YouTube/Клатч Онлайн

Главный герой шоу Холостяк 9 Никита Добрынин обрел на проекте свое счастье, а зародившаяся на экране влюбленность переросла в настоящие отношения. Вместе со своей избранницей, 20-летней Дарьей Квитковой, он не только проводит теперь свободное время, но и живет вместе – пара решила съехаться и уже успела обставить семейное гнездышко. Таким образом молодые люди подтвердили, что их намерения самые что ни на есть серьезные. В интервью изданию Clutch холостяк рассказал, как относится к возможному пополнению в семье.

Так, Никита признался, как он отреагирует на новость о беременности Даши, а также вспомнил, что ранее очень нервничал при мысли, что предыдущие избранницы могут стать будущими мама его детей.

"У меня в жизни было несколько таких ситуаций, когда были предпосылки к тому, что девушка беременна. Каждый раз я очень нервничал. Сейчас я понимаю, почему. Потому что я понимал, что не эта женщина должна быть матерью моих детей. Я бы ничего не поменял точно, если бы это случилось. Я думаю, что мы бы разобрались в этой ситуации. Но я знаю из-за чего я тогда нервничал", - рассказал экс-холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Если говорить о Даше, то Никита выразил готовность стать папой, хоть и понимает, насколько это ответственный шаг.

"Сейчас я по этому поводу спокоен. Считаю, что дети — это невероятно, прекрасно и очень сложно. Я вижу на примере своих друзей, но это очень круто", - признается он.

Также Добрынин вспомнил, какое впечатление произвела на него Даша на проекте. Девушка поразила его своими положительными душевными качествами.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"С первой встречи она отличилась своей легкостью и улыбчивость, тем, как она находит общий язык с девушками. Она обходительная, человечная, и это меня зацепило в ней. Она чистая, открытая, это самое главное – всегда оставаться добрым без каких-то ухищрений и продумываний", - вспоминает бывший холостяк.

Роме того, именно с Дашей у Никиты было само романтическое свиданиена проекте, после которого он понял что начал влюбляться в девушку.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Самое романтичное свидание было у нас с Дашей – это гольф. Мы играли, а затем ужинали на крыше ресторна. Это свидание я вспоминаю как некую магию, химию. Мы наобнимались, нацеловались и, при этом, нам хотелось еще больше времени проводить вместе. Это свидание было безумно романтичным. Я начал влюбяться. Я понял, что между нами зарождаются чувства, и мне хочется ее завоевывать, раскрываться, рассказывать свою историю", - поделился Никита.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин с избранницей Дашей Квитковой раззадорил сеть горячим пляжными снимком.