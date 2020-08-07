Прекрасная муза: MONATIK покорил сеть портретом жены-красавицы

Артист с женой и друзьями устроили веселую прогулку на яхте
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK) редко балует поклонников семейными фото, так что каждый из них буквально на вес золота. Сейчас он вместе с женой Ириной находится в Одессе и порадовал фанов атмосферными кадрами с отдыха.
В компании друзей, режиссера Тани Муиньо и любимой супруги Дмитрий устроил романтическую и веселую прогулку по Черному морю на яхте. В своем Instagram он поделился черно-белыми фото с палубы корабля.
Также артист не удержался, чтобы не похвастаться красавицей-женой, опубликовав эффектный портрет Ирины. Девушка в свободной рубашке и солнцезащитных очках запечатлена у борта судна, а ее волосы красиво развеваются на ветру.
В подписи Монатик оставил три романтичных сердечка, а также хэштег "сильно красивая", отсылающий к его одноименному хиту.
Дмитрий Монатик поделился кадрами с морской прогулки с женой и друзьями (фото: instagram.com/monatik_official)
На странице Ирины Монатик в Instagram тоже появились фото, сделанные во время одесского морского путешествия.
"Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди", — написала она в подписи.
Ирина Монатик с мужем и друзями отдохнула на яхте в Одессе (фото: instagram.com/irinamonatik)
Напомним, что в июле звездная пара отметила пятую годовщину свадьбы. Сейчас пара воспитывает двух сыновей - Даниила и Платона.
Поклонники пришли в восторг и оставили много растроганных комментариев.
Скриншот комментариев
Ранее MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы - 1 июля у них был юбилей супружеской жизни, так называемая "деревянная" свадьба, пять лет в браке.
А еще жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть нежными фото певца с сыновьями.