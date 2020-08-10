Прекрасна даже без макияжа: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила цветущим внешним видом

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда выложила новое видео

Дженнифер Лопес привыкла выкладывать в сеть самые разнообразные фото: как в ярких сценических луках, так и без макияжа. Таким образом, Джей Ло доказывает, что в свои 51 она выглядит все так же молодо и свежо. Несколько часов назад артистка опубликовала ролик, на котором предстала в расслабленном домашнем образе: без какого-либо мейк-апа, в халате, с собранными в пучок волосами.

Дженнифер восхищает красотой (видео: instagram.com/jlo)

Дженнифер рассказала, что проснулась очень рано, потому что не могла уснуть от приятного возбуждения и мыслей. Так, она затевает нечто новое. Но о чем идет речь – пока что секрет. Но, впрочем, Лопес предложила его раскрыть, если фанаты напишут в комментариях, что хотят этого. «Проснулась сегодня утром, чувствуя себя очень благодарной и взволнованной! Хотите знать, почему? Прокомментируйте ниже, если хотите знать, над чем я работаю!». Поклонники принялись гадать, о чем говорит их любимица. «Расскажи нам, пожалуйста», «Скажи нам все! Я не могу дождаться, когда увижу твои образы», «Может, новое видео с Малумой?», «Да, скажи нам, королева, мы готовы», «Мы так возбуждены… мир нуждается в хороших новостях»…

Певица любит молодежные образы (фото: instagram.com/jlo)

Разумеется, не меньше внимания привлек и роскошный вид певицы. Подписчики звезды отметили, как молодо и роскошно она выглядит. «Я просто не могу, как ты прекрасна», «Ты такая хорошенькая», «Ты прекрасная звезда», «Нереально крутая», «Я наблюдаю за тобой уже 20 лет», «Такая красивая», «Она забыла постареть», «Ты так горяча», «Ты такая милашка», – не устают писать они.

Напомним, ранее звезда покорила всех практически подростковым образом. Фанаты Лопес уверены, что ей порой не дашь больше 30-ти, а то и 20-ти лет на подобных фото. Что ж, неувядающая внешность певицы действительно заслуживает восхищения.