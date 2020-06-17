Прекрасна в любом виде: Сальма Хайек покорила сеть смелым фото без макияжа и с сединой в волосах

Актриса восхитила красотой
Сальма Хайек известна тем, что любит показывать правдивые фото без макияжа. Известная актриса, которой в этом году исполнится 54 года, выглядит столь прекрасно, что легко может позволить себе селфи в естественном виде. Каждое такое фото пользуется огромной популярность. Но часто бывает так, что она делает акцент на возрасте, а вернее – на том, что он женщин только красит.
Сальма не боится седины (фото: instagram.com/salmahayek)
Так, несколько часов назад на странице кинодивы появилось фото «до и после». На первом она предстала без косметики, а также с сединой в волосах. Ее она постаралась подчеркнуть, подняв волосы вверх. На втором же снимке в коллаже Сальма появилась с выразительным макияжем, а также окрашенными волосами. «В ожидании повторных съемок пришлось окрасить корни», – написала Хайек под постом.
Звезда все так же прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)
Разумеется, поклонники, которых у звезды более 15-ти миллионов, не стали молчать. Причем одной их первых отреагировала коллега Сальмы – французская актриса Марион Котийяр. Она написала любимой подруге: «Ты чертовски красива». На что Хайек ответила: «Посмотрите, кто это пишет. Одна из самых красивых и талантливых женщин в жизни». «Вы обе красивые», – принялись писать подписчики. Забавно, что многие отметили: «до» выглядит не хуже, чем «после». Один из фанатов написал: «До» лучше, чем «после». Хайек и здесь парировала: «Если бы вы только знали, сколько времени понадобилось, чтобы добраться до «после».
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)
К слову, недавно Сальма призналась, что она обожает себя в натуральном виде, а за период карантина так привыкла ходить без макияжа, что теперь ей просто лень его наносить. Что ж, и не надо, судя по реакции сети.
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Автор: Lite