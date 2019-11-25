Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица покорила стильным выходом в свет с 8-летней Софией

Украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу окончательно переехала с дочерью в Москву и активно занимается своей карьерой. Кроме того, 41-летняя артистка уже закрутила новый роман - с младшим на 14 лет российским саунд-продюсером Егором Глебом, а также похудела и похорошела, что не раз отмечали поклонники. Звезда старается больше времени уделять ребенку и на днях сводила 8-летнюю Софию в цирк.

Милыми снимками Каролина поделилась на своей странице в Instagram. Сначала певица позировала одна прямо на арене цирка - для выхода в свет она выбрала серые джинсы, облегающую черную водолазку и кепку. Артистка весело раскинула руки в стороны, демонстрируя точеную фигурку.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На другом же фото исполнительница запечатлена вместе с дочкой на фоне клетки с тиграми. Девочка выглядит просто очаровательно в черном платье с принтом на груди и веночке на голове. Лорак нежно обнимает доченьку за плечи и они обе выглядят очень довольными.

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

"Сегодня настоящий праздник детства! Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство!" - поделилась эмоциями артистка.

Пользователи сети поспешили прокомментировать новые фото Лорак, отмечая, как быстро растет ее дочурка. Некоторые, впрочем, осудили звезду за посещение цирка с животными.

Как здорово,что этот день вы провели вместе с доченькой. Красивые!!!

рада,что вы прекрасно провели время вместе

Две красотулички! Мама с дочей

Принцессы! Отличного вам времяпровождения!

Каролиночка как приятно смотреть Ваши совместные фото с Сонечкой. София такая взросленькая уже стала, красавица! Вся в маму, люблю Вас. с Праздником Вас Каролина! Здоровья и счастья Вам с Сонечкой, пусть доченька радует Вас

Девочки, красавицы

Фигура просто шикарно

Каролиночка почему ты такая красивая?

Фигуристая девушка. Вам реально 18,ваш паспорт врёт. Верно??

Бедные животные...

Каролиночка, какие вы красивые. Надеюсь вы провели время прекрасно

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом.