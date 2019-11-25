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Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 10:58
Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица покорила стильным выходом в свет с 8-летней Софией

Украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу окончательно переехала с дочерью в Москву и активно занимается своей карьерой. Кроме того, 41-летняя артистка уже закрутила новый роман - с младшим на 14 лет российским саунд-продюсером Егором Глебом, а также похудела и похорошела, что не раз отмечали поклонники. Звезда старается больше времени уделять ребенку и на днях сводила 8-летнюю Софию в цирк.

Милыми снимками Каролина поделилась на своей странице в Instagram. Сначала певица позировала одна прямо на арене цирка - для выхода в свет она выбрала серые джинсы, облегающую черную водолазку и кепку. Артистка весело раскинула руки в стороны, демонстрируя точеную фигурку.

Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На другом же фото исполнительница запечатлена вместе с дочкой на фоне клетки с тиграми. Девочка выглядит просто очаровательно в черном платье с принтом на груди и веночке на голове. Лорак нежно обнимает доченьку за плечи и они обе выглядят очень довольными.

Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

"Сегодня настоящий праздник детства! Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство!" - поделилась эмоциями артистка.

Пользователи сети поспешили прокомментировать новые фото Лорак, отмечая, как быстро растет ее дочурка. Некоторые, впрочем, осудили звезду за посещение цирка с животными.

  • Как здорово,что этот день вы провели вместе с доченькой. Красивые!!!
  • рада,что вы прекрасно провели время вместе
  • Две красотулички! Мама с дочей
  • Принцессы! Отличного вам времяпровождения!
  • Каролиночка как приятно смотреть Ваши совместные фото с Сонечкой. София такая взросленькая уже стала, красавица! Вся в маму, люблю Вас. с Праздником Вас Каролина! Здоровья и счастья Вам с Сонечкой, пусть доченька радует Вас
  • Девочки, красавицы
  • Фигура просто шикарно
  • Каролиночка почему ты такая красивая?
  • Фигуристая девушка. Вам реально 18,ваш паспорт врёт. Верно??
  • Бедные животные...
  • Каролиночка, какие вы красивые. Надеюсь вы провели время прекрасно

Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом.

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