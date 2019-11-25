Праздник детства: постройневшая Ани Лорак сводила доченьку в цирк

Певица покорила стильным выходом в свет с 8-летней Софией
Украинская певица Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу окончательно переехала с дочерью в Москву и активно занимается своей карьерой. Кроме того, 41-летняя артистка уже закрутила новый роман - с младшим на 14 лет российским саунд-продюсером Егором Глебом, а также похудела и похорошела, что не раз отмечали поклонники. Звезда старается больше времени уделять ребенку и на днях сводила 8-летнюю Софию в цирк.
Милыми снимками Каролина поделилась на своей странице в Instagram. Сначала певица позировала одна прямо на арене цирка - для выхода в свет она выбрала серые джинсы, облегающую черную водолазку и кепку. Артистка весело раскинула руки в стороны, демонстрируя точеную фигурку.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
На другом же фото исполнительница запечатлена вместе с дочкой на фоне клетки с тиграми. Девочка выглядит просто очаровательно в черном платье с принтом на груди и веночке на голове. Лорак нежно обнимает доченьку за плечи и они обе выглядят очень довольными.
Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)
"Сегодня настоящий праздник детства! Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство!" - поделилась эмоциями артистка.
Пользователи сети поспешили прокомментировать новые фото Лорак, отмечая, как быстро растет ее дочурка. Некоторые, впрочем, осудили звезду за посещение цирка с животными.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом.