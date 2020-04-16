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Праздничный семейный дуэт: Тина Кароль с сыном показала, как готовится к Пасхе

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 11:32
Праздничный семейный дуэт: Тина Кароль с сыном показала, как готовится к Пасхе
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица устроила прямую трансляцию прямо из дома

Тина Кароль в преддверии Пасхи решила устроить вместе с сыном Вениамином мастер-класс по украшению стола и созданию праздничного декора. Сейчас певица находится вместе с мальчиком на самоизоляции в загородном доме. Она активно занимается спортом и регулярно публикует видеоотчеты, читает, делает кулинарные эксперименты, и успевает готовить музыкальные сюрпризы для поклонников. А пока артистка вышла в прямой эфир канала "1+1" и поделилась личными лайфхаками по созданию праздничной атмосферы дома, а ее незаменимым помощником стал Веня.

С помощью портативной ПТС Тина устроила домашнюю телестудию и онлайн-трансляцию для программы "Сніданок з 1+1".

Звездная мама и ее сын расположились за столом, на котром уже стоял праздничный декор, посуда, кексы и крашанки. Тина выбрала для прямого включения платье лимонного оттенка от украинского бренда TG.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Она наглядно показала, как из скорлупы яйца сделать свечку, красиво сервировать стол и украсить тарелку. Веня активно помагал маме, а она подписала одно из бэкстейдж-фото сына: "Моя гордость".

Тина проговорилась, что ее сын любит чай пуер, который подарил им Дмитрий Комаров. Ведущему было приятно услышать эти слова их уст певицы и он признался: "А я пью чай с вареньем из роз, которое сварила Тина Кароль".

Праздничный семейный дуэт: Тина Кароль с сыном показала, как готовится к Пасхе

Фото: скриншот фото (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть атмосферным эмоциональным видео с 11-летним сыном Вениамином, который выпустил в небо белоснежного голубя.

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