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Практический курс изоляции вдвоем: Ivan NAVI представил новое видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 15:15
Практический курс изоляции вдвоем: Ivan NAVI представил новое видео
Ivan NAVI (фото: пресс-служба)

Артист представил новый танцевальный хит

В то время, когда лирическая баллада Ivan NAVI “Коли Нема Тебе”, вновь возглавила украинские радиочарты, артист решил презентовать новый танцевальный трек. Тем самым еще раз подтверждая статус одного из лучших украинских хитмейкеров.

Ivan NAVI решил не делать творческой паузы и порадовал поклонников новым видеоклипом, который успел снять до введения в стране карантина. Это история любви, которая только-только рождается. Герои прячутся от мира, чтобы получше узнать друг друга.

Ivan NAVI: «Пісня “Холодна ніч” танцювальна, динамічна і я хочу, щоб вона стала таким своєрідним нагадуванням для усіх, що карантин рано чи пізно закінчиться і ми будемо знову танцювати на вечірках, насолоджуватись життям сповна. А зараз ідеальний час для того, щоб ізолюватись вдвох і втекти разом туди, де нема людей. Збільшити дистанцію з іншими, і звести до мінімуму її з коханою людиною.»

В первый день после премьеры песня "Холодна Ніч" вошла в топ3 по загрузкам в iTunes Украина, а Apple Music внесла ее в список лучших новинок недели и предоставила статус приоритетного релиза.

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