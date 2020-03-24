Позвольте себе ошибаться: невеста 9-го Холостяка дала мудрые советы об отношениях

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова высказала свое мнение о правильном отношении к людям

Победительница Холостяк 9 Дария Квиткова, которая сейчас уже официальная невеста главного героя шоу Никиты Добрынина, во время карантина и вынужденного сидения дома старается больше общаться с поклонниками в сети и делиться с ними полезной информацией. Так, недавно девушка поделилась длинным списком интересных фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время "домашнего заточения" - они с любимым уже успели пересмотреть много всего.

Кроме того, Даша публикует свои мысли и размышления на разнообразные темы. На этот раз красотка решила обсудить, каким должно быть правильное отношение к окружающим нас людям. Она сопроводила пост атмосферными домашними кадрами - невеста Добрынина сидит на диване в спортивном белом топе и белом халатике, а ее волосы собраны в небрежную прическу.

По мнению Квитковой, следует не забывать об уважении к себе и своих интересах и не слушать людей, которые не хотят слышать вас.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Воспитайте в себе правильное отношение к людям. Перестаньте спорить с людьми, которые явно не хотят слушать вас. Никогда не тратьте свое время, пытаясь объяснить что-то тем, кто определенно не хочет принимать ничего, кроме своей точки зрения. Такие люди часто будут пытаться навязать вам свою «непреклонную» истину.



Перестаньте слушать людей, которые ругают вас за оправданные ошибки. Ошибки — часть развития. Поэтому, если мы движемся вперед, нас обязательно будут сопровождать огорчения. Не стоит их стыдиться или избегать. Если кто-то начинает упрекать вас за ошибки, которые принесли вам новый опыт и сделали вас сильнее, — не слушайте. Позвольте себе ошибаться. Иногда стоит прислушаться к чужим взглядам, но делайте выводы, опираясь на собственный разум.



Никто не имеет права заставлять вас чувствовать себя ничтожным и мелким, пока вы не дадите им эту власть. Уважайте себя. Если вы словили кого-то на лжи, скажите это, не молчите. Делайте выводы. Некоторые люди будут лгать вам неоднократно, просто потому что это в их сути. Вы заслуживаете быть с людьми, которые заставляют вас улыбаться. Прекращайте сдавать себя в аренду людям, которые просто пользуются вами.



Перестаньте быть запасным вариантом для других. Если вы замечаете, что человек с вами только тогда, когда у него нет более интересных занятий, то избавьте себя от этого и освободите место для новых отношений, освободите время для тех людей, которые будут искренне рады вас видеть", - поделилась мудрыми советами Даша.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловеры принялись восхищаться красотой девушки в комментариях и благодарить ее за такие правильные и мотивирующие слова.

Согласна с каждым словом. Ты умница Даша, вдохновляй и дальше

Ти нереальна я тобою захоплююся

Дуже розумні слова ,дякуємо

Какие замечательные слова

Золоті слова

Даша, Ви супер! І читати Вас дуже цікаво.

Дуже класний пост

дякую за життєвий пост!!

Красивое фото

Какие верные слова

Очень хорошо написала, совет дня

Чудові слова, з кожним згідна!

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с невестой Дашей Квитковой экстренно прибыли из США в Украину из-за эпидемии коронавируса.