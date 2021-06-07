На позитиве: беременная Квиткова и Добрынин позабавили веселым танцем (видео)
"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница, а ныне уже год как жена Даша Квиткова скоро впервые станут родителями - девушка уже на 34 неделе беременности. Однако пара не теряет позитива и заряжает им своих поклонников.
В своем Instagram шоумен опубликовал забавное видео с любимой, на котором они зажигательно танцуют на кухне.
На Даше - черное свободное домашнее платье-халат, а волосы просто распущены.
Парочка активно двигается под музыку и делает вид, что подпевает песне. Уже очень внушительный животик Квитковой не мешает ей веселиться и танцевать.
"Отлично отплясываем, идет 34-я неделя беременности Даши", - подписал позитивное видео Добрынин.
Фолловерам очень понравился милый танец и хорошее настроение пары, о чем они сообщили в комментариях.
- Какие же вы классные
- Наслаждайтесь, пока свободны
- Классс, вы мне подняли настроение этом видео
- Супер позитивчики
- Какие вы красивые
- Щастя вам. Ви суперові!
- Класссс....такие котики
- Я вже і не знаю скільки разів це передивилася, так кайфово
- Вы крутые, приятно смотреть и заряжаться отличными эмоциями от вас
- Суперовые ребята. Как я за Дашуню болела, когда она в проекте Холостяк участвовала. Счастья вам и таких же красивых и милых деток как вы
- Круто
- Как мило
- Вы всегда на позитиве
- Вы такие хорошенькие. Очень рада за Вас
- Какая она красивая
Ранее мы писали, что экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой.