ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На позитиве: беременная Квиткова и Добрынин позабавили веселым танцем (видео)

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 15:32
На позитиве: беременная Квиткова и Добрынин позабавили веселым танцем (видео) Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

"Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница, а ныне уже год как жена Даша Квиткова скоро впервые станут родителями - девушка уже на 34 неделе беременности. Однако пара не теряет позитива и заряжает им своих поклонников.

В своем Instagram шоумен опубликовал забавное видео с любимой, на котором они зажигательно танцуют на кухне.

На Даше - черное свободное домашнее платье-халат, а волосы просто распущены.

Парочка активно двигается под музыку и делает вид, что подпевает песне. Уже очень внушительный животик Квитковой не мешает ей веселиться и танцевать.

"Отлично отплясываем, идет 34-я неделя беременности Даши", - подписал позитивное видео Добрынин.

Фолловерам очень понравился милый танец и хорошее настроение пары, о чем они сообщили в комментариях.

  • Какие же вы классные
  • Наслаждайтесь, пока свободны
  • Классс, вы мне подняли настроение этом видео
  • Супер позитивчики
  • Какие вы красивые
  • Щастя вам. Ви суперові!
  • Класссс....такие котики
  • Я вже і не знаю скільки разів це передивилася, так кайфово
  • Вы крутые, приятно смотреть и заряжаться отличными эмоциями от вас
  • Суперовые ребята. Как я за Дашуню болела, когда она в проекте Холостяк участвовала. Счастья вам и таких же красивых и милых деток как вы
  • Круто
  • Как мило
  • Вы всегда на позитиве
  • Вы такие хорошенькие. Очень рада за Вас
  • Какая она красивая

Ранее мы писали, что экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Холостяк Никита Добрынин Даша Квиткова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!