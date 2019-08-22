Не повторяйте моих ошибок: Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после беременности

Алена Шоптенко (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Знаменитая танцовщица и хореограф раскрыла секреты своей идеальной формы

Алена Шоптенко, которая стала мамой в прошлом году, сегодня может похвастаться безупречной фигурой и оптимальным весом. При этом еще во время беременности знаменитость призналась, что главное для нее – не как она будет возвращаться в форму, а чтобы малыш ни в чем не нуждался и был здоровым.

Тем не менее, сразу после родов звезда танцевальных шоу влилась в активный рабочий график (она стала главным хореографом проекта) и быстро обрела привычные параметры. О главных секретах и ошибках она рассказала нашему порталу.

Алена с сыном Алексеем (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Первое и самое важное считает Алена Шоптенко – слушать свое тело, дать ему восстановиться и возвращаться в форму постепенно. Сама танцовщица, по ее словам, начала активно заниматься слишком рано – уже спустя два месяца после родов, и следовать ее примеру не советует.

Из-за чрезмерных физических нагрузок она столкнулась с проблемой, знакомой многим рожавшим женщинам – несмыканием мышц брюшного пресса, диастазом. Поэтому здесь важна золотая середина: нельзя как чересчур сильно расслабляться, так и перенапрягаться. Перегрузки привели к тому, что Шоптенко пришлось сделать перерыв на полгода. Только недавно она вновь вернулась к танцам.

Алена Шоптенко на презентации проекта "Танці з зірками" (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Второе правило – питание. Рацион Алены всегда содержит максимум здоровых продуктов, а во время кормления ей пришлось немного его откорректировать и исключить много продуктов. Звезда считает, что меню кормящей мамы нужно составить грамотно и здесь также важна золотая середина.

Алена с мужем Алексеем Ивановым и сыном (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

В своем микроблоге звезда уделяет много внимания теме беременности и материнства. Она показывает комплексы упражнений для восстановления после родов, а также рассказывает, как изменилась ее жизнь и мироощущение после появления сына на свет. По словам звезды, она стала чувствовать себя намного более женственной и даже полюбила «девочковые» наряды. Хотя всегда считала, что не сможет изменить привычному спорт-шику.