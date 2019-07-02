"Повезло Потапу!" Каменских восхитила точеной фигурой на съемках Х-фактора

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала эффектный образ в кружевном топе

Настя Каменских с начала съемок нового сезона шоу "Х-фактор" не перестает будоражить умы поклонников своими эффектными образами, в которых зрители уже осенью увидят ее на экране. А пока артистка с удовольствием позирует на камеру, демонстрируя все свои прелести: то засветит роскошное декольте, то сверкнет стройными ножками. Настя не удержалась и опубликовала в Instagram еще один впечатляющий образ, который покорил ее поклонников.

Она предстала перед фанами в кружевном топе без бретелей, подчеркнувшем ее линию декольте, и черных штанах-дудочках с высокой посадкой оригинально скроенных в области талии. Стилисты певицы дополнили ее образ босоножками с тонкими ремешками. Губы с помадой кораллового оттенка и аккуратно уложенные локоны стали идеальным дополнением к эффектному элегантному луку.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Насти. Многие из них отметили, что певица в изысканном образе выглядит гораздо сексуальнее, чем на пикантных полуобнаженных кадрах, которыми она любит баловать своих подписчиков.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Даже коллега Насти, Оля Полякова, которая в этом году также заняла судейское кресло на "Х-факторе", не удержалась от комментария. Она оставила красноречивые смайлы в виде языков пламени.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Шикарная леди в изысканно-элегантном наряде", "Секси", "Класнюча", "Красотка, что ни говори!", "Богиня", "Шикарна! Гораздо сексуальнее и круче вид в "одетых образах"!", "Красивая, стильная и, по-моему, еще больше похудевшая", "Безумно красивая!", "Ой, и свезло же Потапу!", "Стройняшечка кукольная", "Дива!" - писали пользователи сети.

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских похвасталась игривым фото, засветив шикарное декольте.

Кстати, Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.