Потеряла ребенка: Снежана Егорова поразила признанием о личной драме

Снежана Егорова (фото: instagram.com/snezha_egorova)

По словам Егоровой, многие не понимают ее желания иметь много детей

Телеведущая Снежана Егорова, которая ранее рассказала, дает ли Антин Мухарский деньги на детей, - счастливая многодетная мама, но звезда не скрывает, что в свое время некоторые из ее окружения не понимали, зачем им с супругом такое количество детей. Но в действительности, у ведущей могло быть шестеро детей, о чем Снежана Егорова рассказала в передаче "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Егорова имеет двух детей от первого брака - Анастасию и Александру. И трех - Арину, Андрея и Ивана - от второго. Но у ведущей было бы шестеро детей, если бы не личная трагедия.

"Я потеряла ребенка на большом достаточно сроке. И это был кошмар моей жизни. Наверное, самый страшный. Спасает только время, желание и решение родить еще одного ребенка. И дай бог, если организм тебе позволит это сделать. Я очень благодарна, что я смогла после того родить своих трех младших детей", - говорит "Зірковому шляху" Егорова.

Некоторые из окружения Егоровой поражались ее желанию иметь большую семью, и даже не подбирали слов во время разговора.

"Многие люди мне говорили - зачем вам столько детей? Что вы с ними делаете? Как вы их используете? У тебя же есть дети! Говорили: "Вы что не знаете, где презервативы покупать?", "Надо быть осторожнее, ты артистка. Зачем портить свое тело, свою карьеру?". Обычно это было решение. Потому что в тот момент, когда я принимала решение рожать ребенка, обычно были какие-то супер предложения", - поделилась на канале "Украина" Снежана Егорова.

Дети Снежаны Егоровой (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

После развода с Антоном Мухарским, Егорова наконец обрела счастье в личной жизни и сейчас обручена.

"Я не рассматривала никаких отношений и не искала поддержки. Потому что я понимала, что на данный момент я настолько уязвлена и сконцентрирована на решении этого вопроса, что просто будет нечестно надеть это на голову какому-то другому мужчине. Очень многие люди укоряли меня, что я вообще все свои личные отношения надела на голову всей стране. Поэтому я решила - пусть они немножко от меня отдохнут", - рассказала ведущая.