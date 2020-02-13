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Потерял сознание: супруга Остапчука удивила очередным признанием о бывшем

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 15:22
Потерял сознание: супруга Остапчука удивила очередным признанием о бывшем
Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Елена Войченко решилась на новое признание

У известного телеведущего Владимира Остапчука и его супруги Елены Войченко был опыт партнерских родов, когда на свет появилась их дочь Эмилия. В интервью «Зірковому шляху» на канале «Украина» Елена рассказала о том, как пара пережила это событие.

Супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко уже давно живут раздельно, но пройденный опыт партнерских родов остался в их памяти.

«Владимир присутствовал на момент анестезии. И увидев кровь, он потерял сознание. Его вынесли. Это случилось, когда на свет появилась Эмилия», – вспоминает Елена Войченко на канале «Украина».

Потерял сознание: супруга Остапчука удивила очередным признанием о бывшем

Спустя время женщина узнала, что беременна во второй раз: Владимир решил присутствовать во время появления сына на свет.

«Владимир в какой-то момент вышел, побыл на свежем воздухе и через минуту вернулся, – рассказала супруга телеведущего в программе «Зірковий шлях». – Перед рождением Эвана он уже лучше подготовился».

Сексолог Влада Березянская считает, что после партнерских родов у мужчины может снизиться сексуальный интерес к женщине. И это связано с биологическим процессом. Когда женщина рожает, то у нее выбрасывается в кровь большое количество адреналина. У мужчины повторяется этот процесс. Но если женщина переживает всплеск гормона благодаря рождению ребенка, то мужчине некуда выплеснуть адреналин, поэтому в отличие от женщины ее любимый человек пребывает в состоянии гиперстресса.

Напомним, ранее телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах.

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