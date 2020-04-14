Постоянно на кухне: Сергей и Снежана Бабкины рассказали, как проводят карантин

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Снежана и Сергей Бабкины не отдыхают на карантине, о чем рассказали в прямом эфире в инстаграм на странице программы «Зірковий шлях».

Снежана и Сергей Бабкины воспитывают трое детей. Младший сын Елисей, несмотря на то, что он еще очень маленький, активно участвует в жизни всей семьи. Что касается свободного времени, то у пары его практически нет.

«Об отдыхе не может быть и речи. Мы каждый день надеемся посмотреть фильм или сериал, но нам это не удается, потому что ни минуты покоя», – призналась актриса.

Поклонники звездной пары знают, что Снежана и Сергей Бабкины занимаются йогой и даже провели два занятия онлайн.

«Все пишут нам с просьбой продолжать прямые эфиры. Я тоже очень хочу! – сказала Снежана. – Но пока физически не могу спланировать, когда у меня появится свободный час для йоги. Мы успеваем в три раза больше, чем до карантина, однако постоянно появляются какие-то новые дела. Но я думаю, что к концу карантина мы уже войдем во вкус, все распланируем и, может быть, нам будет даже жалко, что он закончился».

Несмотря на загруженные дни, наличие трех детей, планы и творческую жизнь, Снежана обходится без помощниц по дому.

«У нас есть одна няня, которая гуляет с Елисеем на улице. Он спит на свежем воздухе», – рассказала Снежана.

Актриса сама готовит для всей семьи. Иногда ей помогает муж.

«Мы все время чем-то заняты. Готовить еду надо в три раза больше. У меня такое ощущение, что я постоянно на кухне! – смеется, рассказывая Снежана. – Все хотят есть! Иногда нам помогают наши мамы, которые приносят всякие вкусности. И тогда мне приходится меньше готовить».

Что касается карантина, то Сергей и Снежана сказали, что придерживаются всех установленных правил.

«Мы выходим из дома только в случае крайней необходимости, – сказал Сергей. – Например, за продуктами, которые не могут долго храниться. Мы выехали на базар, купили и сразу домой. Выходим с детьми на улицу рядом со своим домом. У нас небольшой двор и детская площадка».

Снежана объяснила, какие меры приняли жильцы дома, в котором находится квартира звездной пары.

«На территории, где мы живем, находятся четыре дома. Она огорожена. Общим советом жильцов было принято решение, что на эту территорию во время карантина нельзя заезжать даже на такси. То есть о посторонних людях, которые могли бы здесь прогуливаться, вообще не может быть речи».

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины рассказали о кризисе в их отношениях.