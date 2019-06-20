"Хочется картошки": Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность

Певица призналась, сколько килограммов уже набрала
На днях бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос взбудоражила сеть новостью о том, что она беременна вторым ребенком. Певица опубликовала фото с округлившимся животиком и отметила, что пришло время поделиться своим счастьем. Поскольку это больше не тайна, она выложила еще несколько трогательных "беременных" фото на своей странице в Instagram.
На одном из кадров Санта позирует полуобнаженной, завернувшись лишь в простыню. Артистка также рассказала, как проходит ее вторая беременность - напомним, что у Димопулос уже есть 10-летний сын Даниэль от телеведущего Андрея Джеджулы. А отец будущего малыша - второй муж певицы, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж в 2015 году.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Исполнительница призналась, что уже набрала 14 килограммов, однако при этом у нее нет никаких неприятных симптомов и она отлично себя чувствует.
"Прежде чем рассказать вам, как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы. Сейчас у нас идет 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном. За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит). Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что прийду в форму когда нужно:) Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали? Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм", - поделилась Санта.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
По словам артистки, эта беременность - осознанная, она отлично выглядит и не страдает от перепадов настроения.
"Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась. Стараюсь больше ходить пешком. Как только перестала тренироваться - вылез животик:) В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:) Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отеки. У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворенная и очень счастливая", - призналась Димопулос.
Подписчики засыпали ее комплиментами, заверяя, что она выглядит просто потрясающе. а ее глаза светятся от счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике.
Кстати, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз - у пары родился сын.