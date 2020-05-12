Постоянно боимся: Влад Топалов всколыхнул сеть важным посланием

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец написал мощную речь о страхах

Влад Топалов все чаще публикует в сети философские посты и делится рассуждениями о жизни и извечных ценностях. Так, он уже поразмышлял об ожиданиях в жизни и быстротечности момента, а теперь решил поговорить с подписчиками о страхах, которые мешают жить и встают на пути к реализации и желанию быть собой.

Музыкант сопроводил свой длинный пост черно-белым видео из студии звукозаписи, на котором играет на гитаре.

"Мы так боимся жить. Боимся не сдать экзамен, не поступить в престижный ВУЗ, не стать гордостью родителей. Боимся красить волосы в яркие оттенки и делать татуировки. Боимся не оправдать чьих-то ожиданий, делая то, что искренне хочется. Боимся танцевать на улицах около музыкантов, подпевать фальшивым голосом родные треки, казаться странными. Боимся познакомиться с кем-то "слишком крутым" для нас, боимся позвать интересного человека гулять, боимся быть назойливыми", - написал певец.

Влад перечислил распространенные страхи, которые известны многим: не вписаться в коллектив, носить необычные вещи, показать окружающим плоды своих творений, рассказывать о своих предпочтениях из-за возможного осуждения, выглядеть плохо на фото выпускного альбома, опубликовать "провокационную" публикацию в соцсетях, ошибиться, открыться, демонстрировать открыто чувства, показывать слабость, не встретить того, кто полюбит нас такими, как мы есть на самом деле.



⠀Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Постоянно боимся всего. А еще мы боимся казаться глупыми детьми. Только вот суть в том, что мы и есть глупые дети, пока так отчаянно боимся жить и стараемся вписываться в рамки нормы. Знаете, есть простая и всем известная истина: мы с вами уже никогда не будем моложе, чем в этот момент. и подружка-юность нам дана одна, а она безумно скоротечна. Напоминайте себе почаще об этом в нужные моменты. И живите уже, наконец", - призвал Топалов.

Ранее Влад Топалов рассказал, как скандал с Региной Тодоренко повлиял на жизнь их семьи.