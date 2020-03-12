"Помолодела лет на 10": Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица обзавелась эффектными афрокосичками

Светлана Лобода умеет поразить своих поклонников - к примеру, недавно певица ошеломила всех идеальным вертикальным шпагатом! Она много работает над собой и может похвастаться точеными формами, а кроме того, не боится экспериментировать с образами и даже внешностью. Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На фото Светлана предстала с эффектными афрокосичками, позируя в короткой белой футболке и восхищая просто-таки "стальным" прессом. Светлые джинсы и кожаная куртка с ярким "змеиным" принтом разных оттенков завершают яркий лук исполнительницы.

"Я вот думаю, может заплестись надолго??" - прокомментировала красочные фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты принялись активно обсуждать такие перемены в облике любимой артистки - большинству прическа понравилась и она даже отметили, что Светлана с ней выглядит моложе. Другим же больше нравятся ее природные локоны.

А кто будет расплетать? Тиль?

Вам, Светлана Сергеевна, можно все!

Помолодела лет на 10 с такой прической. оч нравится

Думаю, не стоит

ohhh girl)) если только голова не будет болеть

вам все идет

Почему бы и нет

Вот это животик, красота

Однозначно заплестись!

Дива

Не надо ,у вас шикарные локоны

Нет, это не для вас, милые, распущенные локоны всегда делают образ женственным, а косички оставьте Амазонкам.

Нет! Волосы это прекрасно

Вам очень идёт

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой на отдыхе в Мексике.