ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Помолодела лет на 10": Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 13:33
"Помолодела лет на 10": Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица обзавелась эффектными афрокосичками

Светлана Лобода умеет поразить своих поклонников - к примеру, недавно певица ошеломила всех идеальным вертикальным шпагатом! Она много работает над собой и может похвастаться точеными формами, а кроме того, не боится экспериментировать с образами и даже внешностью. Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На фото Светлана предстала с эффектными афрокосичками, позируя в короткой белой футболке и восхищая просто-таки "стальным" прессом. Светлые джинсы и кожаная куртка с ярким "змеиным" принтом разных оттенков завершают яркий лук исполнительницы.

"Я вот думаю, может заплестись надолго??" - прокомментировала красочные фото Лобода.

&quot;Помолодела лет на 10&quot;: Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

&quot;Помолодела лет на 10&quot;: Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом&quot;Помолодела лет на 10&quot;: Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты принялись активно обсуждать такие перемены в облике любимой артистки - большинству прическа понравилась и она даже отметили, что Светлана с ней выглядит моложе. Другим же больше нравятся ее природные локоны.

  • А кто будет расплетать? Тиль?
  • Вам, Светлана Сергеевна, можно все!
  • Помолодела лет на 10 с такой прической. оч нравится
  • Думаю, не стоит
  • ohhh girl)) если только голова не будет болеть
  • вам все идет
  • Почему бы и нет
  • Вот это животик, красота
  • Однозначно заплестись!
  • Дива
  • Не надо ,у вас шикарные локоны
  • Нет, это не для вас, милые, распущенные локоны всегда делают образ женственным, а косички оставьте Амазонкам.
  • Нет! Волосы это прекрасно
  • Вам очень идёт

&quot;Помолодела лет на 10&quot;: Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой на отдыхе в Мексике.

В ярких лосинах и топе: Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой на съемках Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа
Новости Украины Лободаобразфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь