Помолодела: Ирина Билык потрясла радикальной сменой имиджа на карантине

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе

Ирина Билык со всей серьезностью подошла к карантинным мерам в Украине. Певице пришлось отменить свои юбилейные концерты, а все интервью она давала онлайн, даже 50-летие отметила в домашней обстановке без помпы и застолий. Оказалось, что в период самоизоляции в имидже звезды произошли перемены – она показала свой новый образ на стильном снимке в Instagram.

Перед камерой Ирина Билык позировала в синем брючном костюме с укороченными штанами, рубашке и эффектном шейном платке, на ногах – класические броги. "Мужской" образ дополняла гладкая укладка, создающая эффект короткой стрижкой. Судя по снимку, певица заметно постройнела. Такой поклонники звезды ее еще не видели.

"Карантин на всех повлиял по-разному... А какие перемены произошли у вас в период карантина?" - спросила звезда.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Фаны Ирины пришли в восторг от радикальных изменений в ее внешнем облике, о чем сообщили под постом.

Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша

Вауу... Какой образ шикарный

Образ шикарный

Это модно и очень стильно

Ируся, очень красиво!

Очень нежно. Помолодела

Как вам идет такой стиль! Супер!

Колір волосся- супер і туфельки- клас

Ух ты, какая милашка

Ух ти, класнюча яка

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык сделала откровенное признание о суррогатной матери младшего сына Табриза от фотографа и режиссера Аслана Ахмадова.