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Помолодела: Ирина Билык потрясла радикальной сменой имиджа на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 15:41
Помолодела: Ирина Билык потрясла радикальной сменой имиджа на карантине
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе

Ирина Билык со всей серьезностью подошла к карантинным мерам в Украине. Певице пришлось отменить свои юбилейные концерты, а все интервью она давала онлайн, даже 50-летие отметила в домашней обстановке без помпы и застолий. Оказалось, что в период самоизоляции в имидже звезды произошли перемены – она показала свой новый образ на стильном снимке в Instagram.

Перед камерой Ирина Билык позировала в синем брючном костюме с укороченными штанами, рубашке и эффектном шейном платке, на ногах – класические броги. "Мужской" образ дополняла гладкая укладка, создающая эффект короткой стрижкой. Судя по снимку, певица заметно постройнела. Такой поклонники звезды ее еще не видели.

"Карантин на всех повлиял по-разному... А какие перемены произошли у вас в период карантина?" - спросила звезда.

Помолодела: Ирина Билык потрясла радикальной сменой имиджа на карантине

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Фаны Ирины пришли в восторг от радикальных изменений в ее внешнем облике, о чем сообщили под постом.

  • Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша
  • Вауу... Какой образ шикарный
  • Образ шикарный
  • Это модно и очень стильно
  • Ируся, очень красиво!
  • Очень нежно. Помолодела
  • Как вам идет такой стиль! Супер!
  • Колір волосся- супер і туфельки- клас
  • Ух ты, какая милашка
  • Ух ти, класнюча яка

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык сделала откровенное признание о суррогатной матери младшего сына Табриза от фотографа и режиссера Аслана Ахмадова.

Теги Новости Украины Ирина Билык
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